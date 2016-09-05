日央行总裁称仍有充裕的空间进一步放宽政策 不应排除新想法

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，仍有充裕的空间扩大货币刺激措施，包括进一步下调负利率和增加资产购买。
他还称，为了实现其2%的通胀目标，央行不应排除在必要时考虑新想法，或采取激进措施的可能性。
“即便在当前框架下，也有充裕的空间进一步放宽货币政策...不应排除其他新的想法，”黑田东彦在一个论坛上说。
“可能会出现被证明有必要采取激进措施的情况，尽管实施激进措施可能需要付出代价，”他说，“央行应该时刻准备好政策选项来应对这种情况。”
黑田东彦称，他并不认同货币政策已达极限的市场观点，称关键在于衡量每种政策选项的成本和收益。
“对任何一种政策来说，都没有免费的午餐，”他称，“即便如此，只要总体上对日本经济而言是有必要的，我们就应毫不犹豫地推进(额外的宽松政策)。”
日本央行在7月放宽货币政策，同时承诺在本月的议息会议上全面评估其刺激计划的效果。
一项路透调查显示，多数分析师预期日本央行9月将进一步放松政策，此外许多受访者猜测，日本央行也可能调整通胀目标措词。
面对物价持续低迷，日本央行自2013年在黑田东彦领导下执行激进的宽松政策以来，已数次推迟实现通胀目标的时间。(完)
(编译 汪红英/于春红; 审校 戴素萍/许娜)
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