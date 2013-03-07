日本央行料按兵不动以迎接新领导层

* 日本央行将在0330-0530GMT公布政策决定

* 央行料按兵不动，可能上修经济预估

* 央行已做好新任总裁将采取更大胆政策举措的准备

* 白川方明的讲话内容将在0715GMT之后披露

* 中国主权财富基金中投(CIC)总经理高西庆对日圆贬值发出警告

路透东京3月7日 - 日本央行周四料维持货币政策不变，以按兵不动的方式等待新领导人的到来。下一届央行领导层料将采取更为大胆的政策举措，尝试结束将近20年来的温和通缩。

这将是总裁白川方明及其两位副手在3月19日离任之前于央行任内的最后一次政策决议会议。他们在这五年任期当中，历经了2008年雷曼兄弟破产后的金融危机，以及2011年3月海啸强震袭击日本的大浩劫。

投资者预期央行要到4月3-4日的下一次会议上才会宣布新的刺激举措，届时主张积极宽松政策的新总裁黑田东彦将上任。

黑田东彦被首相安倍晋三提名来改组日本央行。主要反对党--日本民主党已经表示支持，意味着他的提名将得到通过。

黑田东彦本周在一场听证会上强调，购买较长期日本政府公债有助于结束通缩。

“日本央行新领导层正努力创造通胀预期，主要工具将是积极购买长期日本公债，”法国巴黎银行证券资深经济分析师白石洋说。

“新领导层把通缩视为货币现象。相反，白川方明领导下的日本央行则专注于实体经济以及其是否存在资金需求。”

了解日本央行想法的知情人士表示，央行周四可能会上调经济评估，声称制造业产出增加和出口复苏迹象暗示经济正在触底反弹。这个评估要比上个月略微乐观，上个月央行表示经济“似乎已经触底”。

不过，上修经济评估并不能减轻央行新管理层的压力，他们仍需拿出更多新办法来结束通缩。

首相安倍晋三不断施压，要求央行采取更大胆举措以复苏经济，央行在1月将通胀率目标提高一倍至2%，并承诺从明年开始无限量购买资产。2月没有推出新举措。

在白川方明领导下的日本央行同意到今年年底总共购买资产或投放贷款101万亿(兆)日圆(1万亿美元)，其中包括购买距离到期不超过三年的日本公债。

安倍提名黑田东彦出任央行总裁，岩田规久男出任副总裁.岩田规久男主张采取非常规货币举措。在去年12月赢得大选时，安倍承诺将全面调整货币政策，以重振迟滞的经济。

另一位副总裁提名人中曾宏是一位职业央行官员。

由于安倍极力推动更为大胆的货币刺激举措，日圆兑美元跌至将近三年低点，减轻了依赖出口的日本经济所承受的压力，央行也获得些许喘息空间。

但这一政策也招致其他一些国家的批评。

中国主权财富基金中投公司总经理高西庆就对日本故意让日圆贬值提出批评。

“我很希望作为一个负责任的政府，日本不要这样做，”高西庆周三在接受华尔街日本专访时表示。

“以邻为壑并且发起一场货币战争，不仅仅对其他人是危险的，最终对你自己也是有害的。”

日本否认其试图削弱日圆，称其只是想放宽货币政策以结束通缩。(完)

(编译/审校 郑茵/梁睿雪/李爽/张涛)

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