日本央行将在必要时果断应用其“充裕”工具--黑田东彦

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月13日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。
黑田东彦为日本央行上月按兵不动的决定辩护，称还需时间来判断此前宽松举措对经济的影响。
但他表示，日本央行并不一定要按兵不动，直到政策效应得以确认。
“经济面临的风险偏向下档，”黑田东彦在一个研讨会上发表演讲时表示，他指的是全球经济不确定性、金融市场波动及它们对企业信心的影响等。
“无疑日本央行有充足的空间进一步放松，”例如扩大资产购买，或进一步下调负利率等，他称。
“我们将谨慎考虑如何最为有效地利用(当前)政策组合以实现2%通胀目标，并且在将来会果断行动。”
与黑田东彦关系密切的财务省前高级官员伊藤隆敏周四告诉路透，在观察第一季国内生产总值(GDP)及本月七国集团(G7)峰会结果后，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。
黑田东彦表示，新兴市场需求疲软等围绕全球经济的不确定性，是日本经济前景面临的最重要风险之一，可能损害企业信心。
“若汇率波动、海外经济形势和其他各种影响日本经济的因素，让我们难以达成物价目标，我们将毫不犹豫地采取进一步宽松举措，”黑田东彦说。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 李春喜/王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。