日本央行将在必要时果断应用其“充裕”工具--黑田东彦

路透东京5月13日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。

黑田东彦为日本央行上月按兵不动的决定辩护，称还需时间来判断此前宽松举措对经济的影响。

但他表示，日本央行并不一定要按兵不动，直到政策效应得以确认。

“经济面临的风险偏向下档，”黑田东彦在一个研讨会上发表演讲时表示，他指的是全球经济不确定性、金融市场波动及它们对企业信心的影响等。

“无疑日本央行有充足的空间进一步放松，”例如扩大资产购买，或进一步下调负利率等，他称。

“我们将谨慎考虑如何最为有效地利用(当前)政策组合以实现2%通胀目标，并且在将来会果断行动。”

与黑田东彦关系密切的财务省前高级官员伊藤隆敏周四告诉路透，在观察第一季国内生产总值(GDP)及本月七国集团(G7)峰会结果后，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。

黑田东彦表示，新兴市场需求疲软等围绕全球经济的不确定性，是日本经济前景面临的最重要风险之一，可能损害企业信心。

“若汇率波动、海外经济形势和其他各种影响日本经济的因素，让我们难以达成物价目标，我们将毫不犹豫地采取进一步宽松举措，”黑田东彦说。(完)