日本央行维持货币政策不变 并维持对经济的谨慎乐观评估

路透东京3月16日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变。

在周四结束的两天政策会议上，日本央行还维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT时举行记者会，对政策决定作出解释。

由于三年多的大规模资产购买计划未能使通胀率升至2%的目标，日本央行在去年9月调整了政策框架。(完)