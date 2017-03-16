日本央行维持货币政策不变 并维持对经济的谨慎乐观评估

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月16日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。
正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变。
在周四结束的两天政策会议上，日本央行还维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。
日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT时举行记者会，对政策决定作出解释。
由于三年多的大规模资产购买计划未能使通胀率升至2%的目标，日本央行在去年9月调整了政策框架。(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 于春红/王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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