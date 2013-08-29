若资金持续撤离新兴国家 全球经济或受创--日央行委员

* 新兴市场可能见到更多资金外流--日本央行审议委员森本宜久

* 全球经济仍脆弱，成长料温和

* 森本宜久相信日本经济正走向复苏

* 呼吁日本改革财政，以免市场强烈反击

路透日本盛冈8月29日 - 日本央行审议委员森本宜久周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)退出刺激政策前，如果资金从新兴市场退潮的速度加快，那么全球经济可能受创。

森本也暗示日本政府需要按照原定计划以两阶段提高消费税，藉此努力整固财政，否则将面临严酷的市场反击。

森本也坚持日本央行对日本经济正走向温和复苏的看法，但他也指出一些不利因素，例如中东等地缘政治风险，以及因预期美联储或在下月减少购债计划的预期所引发的市场波动。

“市场人士基于(对美联储缩减购债的)预期，正从新兴市场和资源丰富的国家撤资，而且可能会继续这样做，”森本宜久在盛冈对企业领导人讲话时表示。

“全球经济的复苏仍然脆弱，所以大量资金流出会如何影响金融市场和全球增长，还存在很大的不确定性，”他称。他的表态是迄今为止日本央行官员在新兴市场资本流出的潜在风险问题上发出的最严厉警告。

因为新兴市场的投资者人气已经恶化，印度卢比和土耳其里拉兑美元双双创出纪录新低，印尼卢比跌至四年低点，而其他货币也大幅下跌。

由于担忧美国可能对叙利亚发动空袭，投资者已匆忙转向日圆等避险货币。此举令新兴市场雪上加霜。

“我们预计全球经济将重新开始温和的复苏。但是由于新兴经济体正在困境之中挣扎，复苏步伐将是温和的，”森本宜久表示。

**保持市场信心**

日本央行4月祭出大规模货币刺激举措，旨在结束通缩并在大约两年时间内实现2%的通胀目标。上个月，日央行上调评估，称经济开始温和复苏。

森本宜久在4月宽松举措出台后的首次公开演说中称，出口、产出及资本支出将温和增长。他重申央行立场，即有必要上调消费税，这有助于改善日本欠佳的财政状况。

“日本的财政状况很严峻。如果市场丧失对该国财政的信心，那么我们可能会看到，长期利率以一种偏离经济和物价走势的方式上涨，”他说。

如果消费税按照计划从明年4月开始上调，日本央行希望全球经济成长能够及时升温，以弥补国内需求可能出现的减退。

日本政府本周将与经济学家、商界领袖及消费者代表一道举行听证会，或将有助于首相安倍晋三就此作出决定。

一些议员及安倍的助手曾呼吁延迟上调消费税，或采取一种更为温和的上调方式，担心纳税人负担加重可能损及初露苗头的经济复苏。日本央行表示，税率上调将不会让复苏脱离正轨。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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