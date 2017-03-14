调查：日本央行可能最早今年就开始撤除刺激政策

路透东京3月14日 - 路透访问的分析师中多数人认为，日本央行下一步举措将是开始逐步撤出超宽松货币政策。这相较分析师仅仅两个月前的预期有了明显逆转。

多数受访分析师称，日本央行将提高10年日本公债收益率目标，暗示朝着撤除宽松政策迈出一步。目前央行希望10年期公债收益率维持在零水准附近。

日本通胀预期上升、全球经济前景好转以及油价趋稳，促使分析师的看法发生转变。

此外市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的预期不断升温，提振了美元兑日圆汇率，使得日本出口行业更具竞争力，从而也降低了日本央行继续实施刺激举措的必要性。

“核心消费者物价涨幅最早将在8月升至1%左右，抑或在9月或10月。并且经济前景呈正面。在这样的情况下，日本央行料将对长期收益率目标作出调整，”巴克莱证券日本分公司分析师Yuichiro Nagai称。

“我们预计日本央行将在7-9月调高长期收益率目标。作为对债市供需情况的反应，日本央行将可能缩减债券购买，”他称。

另一项调查显示，日本央行本周料维持货币政策不变，因其在等待更多显示通胀上升的数据。

但35位受访分析师中的28位表示，他们预计央行的下一步骤将是开始撤回刺激措施。

在1月的调查中，30位受访分析师中只有12位这样认为; 上月调查中，15名预期将是撤回超宽松货币政策，17名分析师则预期下个行动将是再放宽政策。

3月6-13日的调查显示，10位分析师认为这种转变将从今年下半年开始，五名分析师预计将从2018年上半年开始，另有五名分析师预计转变将始于2018年下半年。

八名分析师预计，日本央行将在2019年或者更晚才会这么做。

当被问及日本央行若决定开始退出刺激政策，会采取何种措施时，有25名分析师称，央行首先会上调10年期日本公债收益率目标。

五名分析师称，日本央行将上调负0.1%的利率。这个问题允许多项选择。

然而，如果日圆飙升，日本央行可能会再度放松政策。

“若日圆突然大涨，可能会损害日本经济和物价走势，则日本央行可能会采取宽松举措，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

分析师预计，日本经济在始于4月的财年将增长1.2%，2018财年将增长1.0%，与2月调查给出的预估一致。

核心消费者物价指数(CPI)，将分别上升0.8%和1.0%，持平前次调查，但只到日本央行2%通胀目标的一半。该指数包括油品，但不包括波动较大的生鲜食品价格。

最新的官方数据显示，1月核心CPI较上年同期上升0.1%，为2015年12月以来首次上升。

除了一位外，所有受访分析师预测，在年度春季谈判中，薪资增幅将持平于去年或者更低。去年雇员的基本薪资增幅约为0.4%。

“制造业者对美国政府的贸易政策持审慎态度，这些政策可能有损出口贸易环境。金融机构的获利则受到负利率的打压，”农林中金总合研究所的南武志表示。

“经济并不差，但一些产业的周边环境则充满不确定性。”

周二时日圆兑美元约报114.80日圆，今年初时跌至118.60日圆左右。(完)