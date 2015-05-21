焦点：日本央行今日料按兵不动 但对经济看法更加乐观

图为万元面值的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京5月22日 - 日本央行周五料维持刺激政策不变，而且可能略微上调对经济的乐观看法，无惧第一季国内生产总值(GDP)数据发出好坏不一的信号。

周三公布的数据显示，日本第一季GDP环比年率增长2.4%，创一年最快增速，显示日本稳步摆脱去年的衰退。

但是经济增长是受库存推动，而且出口、民间消费和资本支出增长乏力，未能使分析师确信经济复苏累积动能。

但分析师说，GDP增长可能使日本央行坚持如下看法，即经济正在温和复苏，归功于消费和出口稳步回升。

“我预计经济将从复苏过渡到扩张的阶段，”日本央行首席经济学家Eiji Maeda周一表示，凸显央行乐观认为今年经济增长将加速。

熟悉日本央行想法的消息人士称，与上月相比，央行可能上修对消费和出口的评估。日本央行上月称，支出“上升但有些疲弱”，而且出口“升温”。

日本央行总裁黑田东彦在会后记者会中，可能重申将在下一财年上半年实现2%的通胀目标。

日本央行还可能略微上调对经济的评估。央行上月称经济呈“温和复苏趋势”。

不过这个比较难说，因为一些委员担心海外增长放缓和薪资增长薄弱会打压经济活动。

日本央行上月推迟实现物价目标的时间，获得一些喘息的空间后，料将坚持承诺，通过大量购买资产以每年80万亿日圆(6,610亿美元)的速度增加基础货币。

市场聚焦黑田东彦对GDP数据的看法，以及如何为刺激计划辩护。该计划未能提高通胀预期，招致一些非议。

日本央行一份有关积极货币刺激计划的报告中存在一个小小省略，暗示一些央行高层担心刺激政策发挥的作用不像预期。这有可能为重新思考央行政策框架打下伏笔。[nL3S0YB5XZ]

黑田东彦曾表示，有信心该刺激计划能成功让经济逐步达到物价目标。不过市场并不相信，一项路透调查访问的多数分析师押注10月进一步放松。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 龚芳/戴素萍)

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