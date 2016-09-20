调查：日本央行本周料放松政策 但在措施选择上分析师存在分歧

路透东京/班加罗尔9月20日 - 周二公布的一项路透调查显示，在本周的会议上，日本央行预计会进一步放松当前已然超宽松的货币政策，因其在努力克服长期的增长停滞，并力图平息对其所剩手段不多的揣测。

这项在9月14-20日进行的调查中，对于日本央行下一动作是否会是进一步调降已在负区域的利率，是否会加大或是调整资产购买计划，甚至是双管齐下，分析师们总体上还是有分歧。

日本央行7月会议上所采取的措施远不及市场预期，不过其当时宣布将对刺激计划的效果进行重估。

受访的31位分析师中有21位表示日本央行周三将宣布进一步放松政策，六位分析师则认为下一步措施将会在10月31日-11月1日的会议上宣布。四位分析师则认为会是在2017年的某个时间宣布。

在被问及日本央行之后可能会如何行动时，预期周三该央行将宣布更多刺激措施的受访者中，有三分之二认为进一步调低负0.1%的利率是有可能的。

但其中几位称，日本央行改变当前刺激计划，如购买更多日本公债、调整可购买债券的期限、加大对商业票据、公司债和上市交易基金(ETF)的支出等，也是有可能的。

有四位受访者称，日本央行将仅仅微调印钞计划的细节内容，而且会维持利率水平不变。

但整体调查的普遍观点显示，不论是日本央行的负利率还是资产购买计划，年底前都不会有变。整体调查包括没有对本周会议作出具体预测的分析师所给出的长期预期。

一些调查受访者希望先看看本次政策评估的结果，然后再对出台更多刺激举措的时间点进行预测。

另外，法国巴黎银行分析师写道，“为推翻有关其可用工具已用尽的传言，日本央行可能会在9月会议上选择不再设定基础货币目标，而是设置更广泛的日债购买目标区间，并暂时将日债购买规模设定在区间高端，以打消外界对其在削减购债的看法。”

**温和的通胀预期**

日本央行1月宣布，对商业银行存放在央行的小部分资金收取0.1%的利率，令投资人大感意外。此举损及银行获利，因而不受欢迎。

日本金融业继续游说反对央行进一步下调负利率，寿险游说团体负责人周五警告称，降息对经济而言弊大于利。

“由于日本央行自己的消费者物价指数(CPI)在缓慢下降，近来对于战胜通缩的预期进一步减弱。而日圆升值压力仍很强，”信金中金总合研究所分析师角田匠说。

“日本央行有可能会进一步下调负利率，并将公债购买重心转移到中短期债。”

目前为止，日本央行的措施对于提升家庭通胀预期无济于事。调查显示，截至3月财年的核心CPI料平均为0.2%，下一财年料升至0.6%。

这远远不够日本央行2%的通胀目标。上月接受访问的一些分析师预计，日本央行将在这次评估中，放弃为达成通胀目标设定具体的时间表。

调查亦显示，日本经济今年第三季环比年率料为增长0.7%，第四季料为增长0.6%。(完)