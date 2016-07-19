调查：关于日本央行7月宽松政策的预期升温

路透东京/班加罗尔7月19日 - 据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。

如果央行果真放松政策，则距离首相安倍晋三下令推出新一轮财政刺激措施只有几周时间。这也将凸显日本经济顽症根深蒂固。

“日本政府正在准备刺激措施，央行也该采取行动了，以增强效果，”Nord/LB的分析师Stefan Grosse表示。

由于市场预期日本央行与政府将采取更多刺激措施，日圆兑美元JPY=在过去一周下跌了约5%。

预计日本政府将制定刺激方案，以公共工程项目以及向家庭发放现金为主。议员呼吁支出规模至少应达到10万亿日圆(945.0亿美元)。

“安倍经济学”已实施了三年，但迄今为止并未能使通胀与经济恢复可持续成长。

日本5月核心消费者物价指数下滑速度为三年来最快。核心消费者物价指数包括油品，但剔除了生鲜食品。

调查中的受访分析师预测，本财年消费者物价平均下滑0.1%，下一财年上升0.8%，远低于日本央行2%的目标。

过去一周调查访问的27名分析师中，有23名，或大约85%的样本预测，日本央行将在7月28-29日的会议上进一步宽松政策，届时央行将公布最新的长期经济和通胀预估。上月调查中，有三分之二的回复者预测日本央行7月会议进一步宽松。

一名分析师预期央行将在9月会议上宽松政策，两名分析师预测将在10月会议上，还有一名预测将在明年的某个时间。

80%的分析师表示，央行将通过一系列政策的组合实施宽松，比如进一步下调已然为负的利率，扩大资产购买，比如上市交易基金(ETF)。

调查显示，这将使央行负0.1%的利率在本季度进一步降至负0.2%，将货币基础目标从当前的80万亿日圆扩大至90万亿日圆。

日本央行积极的货币宽松举措已推低日本主权债收益率至纪录低点，许多受访分析师预计指标10年期日债收益率今年将低至负0.350%。

不过，日圆料才是牵动日本央行和政府政策的关键。

分析师预期如果美元波动区间转至94-90日圆，日本将会在汇市有动作。但许多人认为美元/日圆今年将保持在95日圆以上。美元兑日圆周二在约105.80交投。

“虽说英国退欧后的日圆升值压力已暂时消退，但目前的汇率水平将令制造商获利下降，”伊藤忠经济研究所首席分析师Atsushi Takeda说。

“不可否认的是，这种企业获利偏低、资本支出疲弱以及薪资停滞的情况，可能会造成通缩压力上升。”

本项调查也显示，日本当前财年GDP年增率料为0.6%，下财年增长率料为0.9%。上月调查时的预估增长率分别为0.7%和0.8%。

了解日本央行思路的消息人士透露，央行本月在制定新的季度预估时，会将政府拟议中的财政刺激计划考虑在内，这将有助于缓和对于通胀预估的调降幅度。(完)