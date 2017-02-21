调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧

路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。

路透在2月13-17日对分析师进行的最新调查显示，全球第三大经济体--日本的增长及通胀前景大致与1月调查相同。

然而，随着全球增长前景改善，加上日圆趋弱，分析师削减了对日本央行放宽已然超宽松货币政策的预期。

与此同时，分析师预期短期内政策不会有什么改变；但当日本央行真的决定改变政策时，受访分析师中，15名预期将是撤回超宽松货币政策，17名分析师则预期下个行动将是再放宽政策。

1月调查时，预计收紧和放宽政策的分析师分别有12和18名。12月调查则分别为10和21名。

SMBC日兴证券首席市场分析师Yoshimasa Maruyama表示，日本央行今年可能按兵不动，他预计2018年通胀率将上升且薪资将提高。

“因此日本央行在明年中期可能上调10年期公债收益率目标，”他指出。“但上调负利率还为时尚早。”

日本央行为提振通胀和经济增长，已经将短期利率下调至负0.1%，并购买了数十亿日圆计的债券和其他资产。9月份，该央行采取非同寻常的策略，试图将10年期公债收益率维持在零附近。

一些分析师预计，日本央行今年某个时候可能下调购买公债的速度，目前每年购债80万亿(兆)日圆。

“日本央行已经将政策目标转向利率，所以我们预计央行最终将放弃购债目标，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

调查显示，日本央行将维持对部分银行超额准备金实施的利率在负0.1%不变，至少到2018年第二季。

预估可能进一步放宽政策的分析师表示，在日圆突然大涨的情况下央行或将放宽政策。

回答汇率问题的27名分析师中，16名认为日本政府将容忍日圆兑美元升至约100日圆。三名分析师认为的日圆汇率区间在110-105。

剩余八名分析师称，日圆升值超过100，直至80日圆都是可接受的。日圆兑美元周二交投在113.40附近。

在另一项路透调查中，外汇分析师维持日圆前景走软的观点，预计日圆兑美元一年后下跌约7%至120.0日圆附近。

**保护主义威胁**

保护主义是主要经济体增长所面临的最大威胁；当全球贸易面临威胁之际，主要经济体很容易受到政治力量影响。

但关于日本首相安倍晋三与美国总统特朗普本月稍早举开的峰会，回答此问题的33位分析师中多认为大致偏向正面，只有一人持否定意见。

两国领袖同意建立双边经济对话，将由同时担任副首相的日本财务大臣麻生太郎、以及美国副总统彭斯主导，重点放在经济政策、基础建设、能源及贸易等议题。

回答另一个问题的33名分析师中，有接近四分之三认为1980年代及90年代贸易争端重新上演的可能性不大，不过有10位分析师预言贸易摩擦可能升高。

“日本在美国贸易逆差中占比不高，汽车制造商也多已将生产移至美国，因此情况与1980年代有所不同，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。“美国的贸易问题是出在中国，不是日本。”

调查预测日本4月起财年经济将成长1.2%，2018财年则将成长1.0%。上月调查的预估分别为1.1%及1.0%。(完)