日本企业预计未来一年消费者物价上涨0.7%--央行短观调查

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。
接受日本央行访查的企业还表示，他们预期三年后消费者物价年增率将达到1.0%，五年后将达到1.1%。此次访查是央行3月“短观”调查的一部分。
日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重要。(完)
(编译 孙国玉/张若琪 审校 徐文焰/许娜)
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