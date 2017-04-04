日本企业预计未来一年消费者物价上涨0.7%--央行短观调查

路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。

接受日本央行访查的企业还表示，他们预期三年后消费者物价年增率将达到1.0%，五年后将达到1.1%。此次访查是央行3月“短观”调查的一部分。

日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重要。(完)