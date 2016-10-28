焦点：日本央行总裁任期末段雄心减退 不再执意震惊市场

路透东京10月28日 - 随着任期接近尾声，日本央行总裁黑田东彦的政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示央行不会进一步宽松货币政策，除非遇到重大的外部冲击。

他甚至暗示未来不会有什么改变，试图提供市场更多可预测性。这明显有别于他当初为了让日本摆脱通缩心态而采取的“震撼”策略。

这种新做法将在下周呈现。届时日本央行料维持政策不变，但有可能下调物价预期，表明在其2018年4月结束五年任期前，黑田东彦都不会看到通胀率触及2%的目标。

“试图通过震撼行动来大力推升通胀预期的日子结束了，”一位熟悉日本央行想法的消息人士表示，“不会再有政策突变。”

黑田上周对国会表示，尽管日本央行可能再度延长其达到通胀目标的时间，但他仍认为没有必要在10月31日至11月1日的政策会议中继续放宽政策。

“我们对于通胀率在2017财年期间实现2%目标的预估或许会有些调整，”他表示，这是黑田首度就未来的预估做出暗示。

市场过去已学会预期出现意外之举。

日本央行在2013年展开大规模购债计划，也就是量化质化宽松(QQE)时，黑田突如其来的举措提振了股市、压低日圆。

日本央行2014年10月扩大QQE，再度令市场大感意外，接着就是2016年初实施负利率，而就在宣布的前几天，对于这会是一个选项他才刚予以否认。

但回报递减的法则，让这些政策的效果逐渐减弱。

“当货币政策选项开始耗尽时，意外措施将不再起作用，”前日本央行副总裁、大和总研理事长武藤敏郎表示。

“因此，日本央行需要避免让市场感到意外，应该通过指引让其意图更加可预测。”

**新政策框架**

鉴于通胀最初显示出回升迹象然后再度萎靡，日本央行上月被迫调整政策框架，以更好地适应对抗通缩的持久战。

此后，黑田东彦开始放弃几乎所有曾让日本央行显得特立独行的事情。

他曾经嘲弄他的前任把通缩归咎于人口结构以及日本的低成长潜能，并在2013年接受了实现2%通胀率目标的任务。但现在，他表示单凭货币政策并不能击退通缩，并早就呼吁政府采取行动来提振经济。

虽然再三保证将“竭尽全力”克服通缩，但他设定的实现物价目标的固定时间框架已经失效。

日本央行周一表示，由于利差缩窄，一些地区性银行实现盈利面临困难。这表明，日本央行每年80万亿日圆的购债计划的成本不断升高，可能阻碍进一步放宽政策。

“可能需要发生严重损害经济的事态，比如日圆大幅升值，日本央行才会再度宽松政策，”曾经在日本央行任职的摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明表示。

日本央行的政策原来以印钞速度为目标，现在变成了追求复杂的“收益率曲线控制(YCC)”：短期利率目标是负0.1%，10年期公债收益率目标“约”为零。

“这根本不像黑田东彦的风格，”另一名消息人士表示。

新政策框架反映了日本央行上月对政策全面再评估的结果，其中包括异常坦率地承认黑田东彦货策政策实验有哪些失误。

日本央行承认，短期来说，印钞速度与通胀预期之间没有直接关系。它还表示，刺激计划力量不足，不能抵御不利因素和提高通胀预期。

政策变化也可能让黑田东彦与一些支持他的央行委员之间产生裂隙。在存在分歧的日本央行内部，这些委员构成了黑田东彦的多数派。

尽管央行推出了新的政策框架，但审议委员原田泰和副总裁岩田规久男都支持购买公债，发出了不和谐的声音。黑田东彦曾表示，如果央行以较小规模的公债购买就能实现收益率控制目标，则购债速度可能放缓。

“收益率曲线控制是一项未经受过检验的政策，因此效果如何存在不确定性，”大和总研的Mutoh表示。

“这对于日本央行来说是一个巨大的新挑战。”

日本公债收益率：tmsnrt.rs/1RieEON

日本央行的公债持有情况：tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)