日本央行总裁称调高消费税不会损及经济

* 日央行：调高税率是财政纪律的必要措施

* 外界益发怀疑日相安倍晋三是否会推动增税

* 日央行正在努力结束持续15年的通缩

路透东京7月29日 - 周一出现更多迹象显示，日本首相安倍晋三有可能延后调高消费税或甚至打折扣，但日本央行总裁黑田东彦指出，已经规划好的消费税调升措施，不会打击经济，而且也是改善公共财政的必要措施。

黑田东彦表示，财政纪律很重要，因为如果投资人认为央行买进公债是为了融通政府支出，长期公债收益率可能上扬。

政府消息人士指出，首相安倍晋三已要求研究消费税上调计划的各种替代选项对经济的影响，令外界担心，若公债收益率上扬，可能削弱政府及央行结束通缩的努力成果。

“我不认为按照目前规划的调高消费税，会对经济造成任何重大伤害，”黑田东彦在东京一场演说中表示。

“日本央行正在为稳定物价而购进公债。如果人们认为这是在为政府支出融资，那么长期收益率可能会上升，损及货币政策效应。”

黑田东彦说，央行扩张量化宽松的政策目前对结束通缩作用良好。

他表示，当日本经济成长超越潜在增速，将缩小产出缺口，使通胀率料可向央行的2%目标迈进。

黑田东彦说，海外经济仍是未来最大风险，因欧债危机尚未解决，而且中国正在转变过度依赖固定资产投资的经济模式。

日本消费税预定在2014年4月升至8%，在2015年升至10%。首相安倍表示将在秋季决定是否按计划进行消费税第一阶段的调升。

日本财务大臣麻生太郎上周发言支持调升消费税，并说这是展现日本严肃整顿财政的必要之举。

日本若背弃财政改革的承诺可能会打击投资人信心。日本政府债务与GDP之比即使在主要经济体中名列前茅，但由于投资者的信任，其仍能在市场以低廉成本融资。(完)

(编译 蔡美珍/李婷仪; 审校 张明均/隋芬)

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