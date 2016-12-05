日本央行总裁称金融科技给银行业稳定性带来挑战

路透东京12月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，新的金融科技(fintech)给央行维持银行业稳定性带来了新的挑战。

金融当局通过限制商业银行资产负债表来监管银行业，包括设定资本要求和流动性标准。

但黑田东彦在一次研讨会上表示，在监管专门从事清算服务或者不用自己的资产匹配资金供需的金融科技企业方面，这样的监管工具效果不是很有效。

“由此，在获得信息和维持金融稳定性方面，金融监管当局正面临新的挑战，”他说。

他说，新的信息科技业使得金融网络更开放，网络攻击更复杂，增加了当局提高安全措施的必要性。

黑田东彦指出，鉴于一些事件显示高频和算法交易等新型金融交易往往会增加市场波动性，决策者需要更深入地了解其对金融市场的影响。(完)