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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 18日 星期四 15:42 BJT

日本央行总裁为负利率辩护 称并非为了削弱日圆

日本央行总裁黑田东彦周四表示，采取负利率并非直接着眼于打压日圆，反驳外界的广泛批评。有人认为，日圆上涨说明负利率政策失败。黑田东彦表示，对于日本这样的大型经济体而言，围绕物价稳定和汇率稳定的政策目标并不相同。黑田东彦称，预计日本央行负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价方面。路透

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