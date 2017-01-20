达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策

路透瑞士达沃斯1月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，他将密切关注特朗普上任后将推行何种政策措施。

黑田东彦在达沃斯全球经济论坛对记者表示，如果美国减税并增加基建投资，将会促进美国经济成长，并有助于全球经济。

黑田对于有关特朗普保护主义色彩的担忧不以为然，称保护主义不致扩散到严重打击全球经济及贸易的程度。

特朗普周五将宣誓就任美国总统。

黑田盛赞英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二所发表的演说。特雷莎·梅在讲话中表示，英国离开欧盟时将退出欧洲单一市场。

“特雷莎·梅更清晰地阐述未来作法，这是好事，”黑田东彦表示。

他说，此举对英国经济以及在英运营日企将有何影响，还要看英国和欧盟就贸易及投资关系问题的协商状况。

在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。

“我(在达沃斯论坛上)没听说对安倍经济学的悲观看法，”黑田东彦说，他指的是安倍采取的货币、财政刺激举措以及结构性改革。

“但日本央行2%的物价稳定目标尚未实现。我们将继续货币宽松举措以尽早实现2%的通胀率目标，”他补充称。(完)