日本央行可再次宽松政策 有更多选项刺激通胀--总裁黑田东彦

路透东京2月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行有充裕空间进一步扩大刺激政策，并准备将已然为负的利率进一步降低，这暗示为了实现通胀率目标，央行准备再次行动。

即便此前他采取了“现代央行历史上最强力的货币政策框架，”黑田东彦说，如果现行的工具不起作用，他不排除设计新的工具来复苏经济。

“如果我们认为现有的措施不足以实现目标，我们必须做的就是设计新工具，”黑田东彦周三在一次研讨会上的演说中称。

“我确信，货币宽松的措施没有极限，”他说。

黑田东彦说，尽管日本经济在温和复苏，但由于能源价格下跌，实现2%通胀目标所需的时间将长于预期。

他未说明什么因素能触发进一步货币宽松举措。他表示，近期全球市场重挫和新兴市场经济放缓可能损及日本企业信心，令企业不愿提高薪资。

“重要的是外部风险如何影响信心，”他指出。

黑田东彦仍看好中国前景，称中国经济可能保持稳定增长，中国还有进一步实施货币与财政刺激的充足空间。

日本央行上周五意外把指标利率降至零以下，再度采取大胆措施来刺激经济，大大出乎投资者意料。金融市场动荡以及全球经济成长放缓，威胁到日本央行对抗通缩的努力。

日本央行将对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额收取0.1%的利息，同时维持原来的量化和质化货币宽松政策。

外界指责央行正在耗尽刺激通胀的手段。黑田东彦则反驳称，负利率不会妨碍央行购买政府公债的行动。

“如果认为有必要的话，当前负0.1%的利率可能进一步调降，”他表示。(完)