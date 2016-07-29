日本央行进一步放松政策 温和扩大ETF购买规模

路透东京7月29日 - 日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。

但央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。

央行维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

日本央行称将扩大ETF购买规模，从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。此决定以7:2的票数通过。

通过与政府大规模财政支出计划协同行动，日本央行可能旨在将刺激经济措施的效果最大化。目前日本经济仍未能摆脱数十年的通缩局面。

“日本央行认为，(今日的)货币政策措施及政府的计划将会对经济产生协同效应，”日本央行在政策声明中称。

日本央行还表示，将在下次会议中全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果。

在这次利率审议会议召开前，要求日本央行采取行动的压力日益加剧。在首相安倍晋三宣布规模高于预期的28万亿日圆的财政刺激计划后，经济财政大臣石原伸晃接着敦促日本央行与政府共同努力刺激经济增长。

部分央行决策人士担心政策选项减少，对于继续扩大原本就规模不小、并且未能提升通胀的刺激方案，这些人士公开对此做法的可行性表示怀疑。

但分析师称，日本央行可能除了放松政策几乎已别无选择，市场基本上全面消化了关于宽松行动的预期。安倍晋三在日本央行政策会议之前公布其大规模支出计划，相当于把球踢给了央行。

日本央行1月份在大规模资产购买计划之外又实施了负利率政策，为推动通胀迈向2%的目标位做出新的努力，之后该行一直维持政策不变。(完)