焦点：日本央行对扩大宽松踌躇不前 面临市场严酷考验

路透悉尼4月29日 - 面对步履维艰的国内经济，日本央行本周决定不提供额外的刺激措施，令市场大感震惊，促使部分投资人及交易商押注央行决策人士已经招数尽使，为日圆进一步涨势开路。

日本央行总裁黑田东彦周四粉碎市场对于扩大宽松的期待，决议出炉后日圆出现凶猛涨势，兑美元一日之间大涨2.6%至108.11，创下五年来最大单日涨幅，周五并来到18个月高点107.075。日圆走强令日本出口企业受到打击，日股日经指数.N225周线重挫5%。

日本力抗通缩战役中，黑田东彦一直站在第一线，推出大规模购买资产计画，并在今年稍早决定实施负利率。

对于来自全球最大胆的央行越来越激进的非传统刺激措施，各金融市场沉溺其中。此次黑田东彦暂时按兵不动，就算只是为了评估过去宽松政策的成效，但也给市场拉响警报。

“这里我们不禁会想，或许我们正在见证这项最伟大货币宽松实验的终结，而且显而易见，这对于日本央行来说是一条非常危险的路，”汇丰驻香港亚洲经济研究联席主管范力民(Frederic Neumann)称。

“所以日本央行进一步采取行动的压力只会更大，”他并称，“如果没有任何进一步的行动，那么日圆很有可能会继续其上行轨迹，股市也将继续承压。”

黑田东彦周四也的确为推出更多刺激敞开大门，强调称为应对经济前景面临的强劲风险，采取什么样的货币政策并无限制。

“我们致力于尽早实现2%通胀目标的立场绝对没有改变，而且为实现目标会不惜一切代价，”黑田东彦称，“若有必要，我们也可能会进一步推低负利率。”

周四日本央行还在季报中下调了通胀预期，并再次将达成2%物价目标的时间推后六个月，称最迟可能要到2018年3月才能达成目标。

日圆急升走势，与3月时欧洲央行总裁德拉吉称没有必要进一步降息后，欧元的表现相仿。

尽管当时欧洲央行扩大了资产购买计划，但市场当天仍将欧元推高近2%，而且自那之后欧元一直在上升。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周五刚刚表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经开始关上向全球经济注资的龙头，不再实行新的量化宽松，并在去年年底升息。

**全球刺激结束？**

“我们现在发现，尽管通胀持续疲弱和本币强势，但欧洲央行和日本央行都有些不愿实施进一步宽松举措，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)资深分析师David Cannington说。

“这是否是这种重要的、史无前例的全球货币宽松行动接近尾声的一个迹象呢？”他问道。

他说，若果真如此，那么这些政策导致的一些扭曲，尤其是在汇率方面的扭曲可能减退。

但其他人认为，看到政策宽松的效果需要时间，通常需几个月时间，各国央行按兵不动以评估政策效果，这合情合理。

还有一些人说，他们猜测黑田东彦想推出具有震慑力的行动，该行动确有可能使日本公众摆脱通缩想法。这意味着等到合适的时机放出大招，而不是零散地采取措施。

“就在市场因受日本央行冷落而倍感郁闷之际，有一种视角更宏大的观点认为，日本央行只是推迟放宽政策，而不是不放宽，”瑞穗分析师称。

他们认为，黑田东彦在准备年中的时候出手大招，届时大胆的举措将因通胀放缓及工业和出口持续疲弱而更有理由推出。

“如果是这样的话，那么对于针对日本央行动向的交易--做空日圆和做多日股而言，这个夏季可能收获颇丰。”(完)