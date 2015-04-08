日本央行维持货币政策不变 木内登英提议缩减刺激规模

路透东京4月8日 - 日本央行周三维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，未受近期消费者支出和工厂产出疲弱的迹象所影响。

一如广泛预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆(合6,700亿美元)的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

央行审议委员木内登英就刺激计划的提议作出调整。他提议日本央行每年将基础货币目标及公债购买规模各扩大45万亿日圆。他的提议遭到多数委员的反对。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，解释这次政策决定。

日本央行自去年10月扩大刺激举措后至今一直按兵不动。(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 于春红)

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