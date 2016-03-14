专访：日本内阁特别经济顾问称央行目前不大可能进一步放松政策

路透东京3月14日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周一称，日本央行目前不大可能进一步放松政策，而是评估意外实施负利率措施带来的影响。

滨田宏一接受路透采访时说，外部因素不断变化，也可能让央行在周二政策会议上按兵不动。

“我认为日本央行目前不会进一步采取行动，”滨田宏一。“可能这是明智之举。”

消息人士上周表示，在日本央行极力安抚因1月降至负利率所引起的市场疑虑之际，尽管决策者担心日本脆弱的经济复苏面临阻力，但该央行料暂时不会进一步降息。

日本央行1月降至负利率本意是要刺激支出，并推动日本大规模现金储备转为投资或风险较高的投资，但结果却导致日圆大涨，股市大跌，促使许多个人储存资金。

“日本央行负利率政策最终助燃了金融市场的紧张情绪，进而缓解了打压日圆的效果，”耶鲁大学退休的经济学教授Hamada表示。

他指出，负利率政策原意是要推低市场利率，包括住房贷款利率。

但他表示，受日本央行宽松举措影响，“我希望日圆将小幅下跌”。他还称，“我不认为当前的日圆汇率过于强劲”。日圆兑美元目前交投于114附近。

日圆通常被全球投资者视作规避风险的安全资产。2月当全球忧虑加深时，日圆兑美元曾触及15个月高点110.99，这损及了日本出口商的竞争力，导致日本央行结束通缩的行动变得更难。

对于安倍政府要在2017年4月第二次上调消费税的计划，滨田宏一持反对看法，指出市场人气很脆弱。

“强行调高消费税将造成重大风险，”他说道，“鉴于金融市场弥漫的焦虑情绪，以及股价的走低，我认为消费税上调可能带来的任何好处，都会被随之而来的风险所盖过。”

安倍政府在2014年4月第一次将消费税从5%上调到8%，依照的是前政府削减日本大规模公共债务的计划。但那次举措导致日本经济陷入衰退。安倍因此推迟了将消费税第二次上调至10%的计划，第二次上调原本应该在去年10月推行。

安倍本月暗示可能再次推迟上调。据消息人士，安倍政府已经开始非正式的讨论再次推迟行动。（完）