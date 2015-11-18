焦点：日本央行料维持当前宽松节奏 坚称衰退只是暂时现象

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透东京11月18日 - 日本央行周四料将维持当前货币宽松节奏不变，在日本经济面临资本开支疲弱及外部阻力的情况下，仍坚守经济将会实现复苏的微弱希望。
周一公布的数据显示，日本经济在7-9月当季陷入衰退。这一点可能在日本央行官员们的预料之中，他们曾表示，单单是经济温和萎缩并不意味着更多货币宽松措施推出在即。
鉴于上个月会议才刚刚过去两周，市场广泛预期，日本央行将继续承诺以每年80万亿(兆)日圆(6,490亿美元)的速度扩大基础货币。
日本央行总裁黑田东彦料将在会后的新闻发布会上重申，劳动力市场紧俏将推升薪资水平，并有助日本经济从暂时的疲软状态中反弹。
但分析师称，鉴于薪资未能实现上涨，而且疲弱的新兴市场需求对出口造成打压，黑田东彦可能很难说服人们相信日本央行的乐观看法。中国是日本制造商的重要出口市场，中国经济的放缓也对日本经济带来进一步拖累。
“经济增长疲软，物价在下降。”第一生命经济研究所首席研究员熊野英生称。
日本央行在10月30日的上次政策评估时，未放手进一步宽松，但调降经济增长预估，并将实现其2%通胀目标的预期时间推后了六个月。
路透上周查访的分析师中，近半数预期央行将在1月放宽政策，因油价持续下跌，使其得再次下调物价预期的机率提高。
但许多央行决策制定者不愿太快扩大当前规模已然庞大的刺激计划，宁愿尽可能长久地继续维持效用已在递减的现行政策工具。
也有人担心，更多刺激措施可能进一步推低日圆，从而抬高进口成本并损及消费。
日本政府已暗示日本央行采取的行动暂已足够，并转而施压企业，希望他们将创纪录的获利拨出更多，用于加薪和投资。(完)
(编译 刘秀红/张若琪 审校 王兴亚/于春红)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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