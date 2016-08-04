日本央行政策评估将聚焦于QQE的传导机制和面临的阻力--副总裁（更新版）

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路透横滨8月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，下个月对央行货币政策的全面评估，将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力。

根据演讲稿，岩田规久男称，评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。

岩田规久男重申，如有必要日本央行准备再度宽松政策。但日本公债周二创下三年多来最惨烈跌势表明，投资者担心央行可能放慢量化质化宽松(QQE)的速度。

“我们的政策为日本摆脱通缩做出贡献，这一点不容置疑，但我们尚未达到2%的通胀率目标，”岩田规久男在为金融和企业团体成员发表的演讲中称。

“有鉴于此，我希望评估政策的传导机制以及我们政策所面临的各种障碍。”

市场原本期待日本央行在上周的政策会议上扩大公债购买规模或是进一步调降负利率，但央行并没有这样做，令市场感到失望，这强化了外界对于央行在对抗通缩趋势方面已无计可施的看法。

日本央行表示，将在9月份的下次会议上发布一份对货币政策的综合性评估，这加剧了政策的不确定性并促使投资者抛售债券。

本周日本政府敲定了规模超28万亿日圆的财政支出方案，以刺激经济增长，部分经济学家称这使得日本央行面临着以货币政策来支持政府支出的压力。

岩田规久男还表示，财政支出与QQE结合，并不等于“直升机撒钱”，也不等于公债货币化。(完)