焦点：少点QQE多点YCC 日本央行搭建新框架迎接持久战

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透东京9月21日 - 眼看抵御外部不利因素的工具即将用尽，日本央行决定设置收益率曲线控制(YCC)机制。长期以来，央行内部一直将这个想法作为未来选项加以讨论，但认为这个构想争议太大，技术上也很有挑战性。
熟悉日本央行想法的人士表示，周三宣布的政策决定是一种妥协措施，确保央行四分五裂的九人委员会中每个人都能得到些什么--除了两个大家认为怎么都说不通的极端异见者。
他们说，另外可以看出的一点是，日本央行总裁黑田东彦已没有火力去部署新一轮“火箭炮”式的刺激计划，所以才改变政策框架，使其从休克疗法变身为更适于对抗通缩的持久战。
“这显然是要准备为实现物价目标打持久战，”一位匿名消息人士表示。“这种调整可使央行的政策框架更具可持续性。”
政策调整的主要目的是以一种保全面子的方式放弃基础货币目标，从而不让市场觉得央行在撤回刺激举措。基础货币目标是黑田东彦的“量化质化宽松”(QQE)计划的一个标志。
基础货币目标迫使央行以难以持续的速度大举买进债券，即便未能推动通胀率升至2%的目标。日本央行曾承诺，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币规模。
“进行全面评估的出发点实际就是放弃基础货币目标，”另一位消息人士表示。“做法虽然有些复杂，但可行。”
放弃基础货币目标将使日本央行的购债操作更灵活，并带来新的选择，包括设定长期利率目标等。
设定收益率曲线目标是日本央行决策者偏好的选项之一。支持者称，相比通过购买大量债券来压低收益率，该举措更容易实施。
难就难在把曲线上的哪个区域定为目标，以及解释理想的收益率曲线是什么样子。
经过诸多讨论后，该行选择以10年公债收益率为目标，因为10年期公债在国内具有指标地位。日本央行还会压低中短期借贷成本，允许超长期收益率自然上升，而不是在整个曲线上设定明确的上限。
这将解决日本央行官员以及首相安倍晋三政府的一些担忧。他们担心债券收益率曲线过于扁平化，会令金融机构本已微薄的利润率更受挤压。
“日本央行对刺激计划中利率元素的侧重点有所变化，”第三位消息人士称。“在各种选项中，提高购债规模目前排在最后。”
**说服通货再膨胀的提倡者**
黑田东彦起初宣扬扩大基础货币的好处，但后来逐渐放弃该主张，转而支持那些希望调整庞大的资产购买计划的人士。
消息人士表示，黑田东彦的当务之急就是停止日圆上涨。日本经济相当倚重出口，日圆升值会损害出口，因此外界并不乐见。由于日本央行购债几乎达到极限，通过直接的利率目标引导收益率下降，似乎是较好的方法。
黑田东彦身边的决策制定者说，黑田是个愿意接受新观念、在政策上乐于变通的务实者。“若他认为改变事情有益，他会毫不迟疑地那么做。”一名官员称。“他不喜欢找藉口。”
黑田在两周前一次讲演时，强调了日本央行的政策如何推低实质利率。他未提及基础货币目标。
他周三偏离早先的态度告诉记者，“短期来说，基础货币目标和通胀预期间没有明显联系。”
较大的挑战是要说服央行副总裁岩田规久男。岩田规久男以前是位学者，设定基础货币目标的构想就是其提出，他并坚持认为扩大基础货币能有效提高通胀预期。
又有两位审议委员赞同在推高物价和促使公众预期通胀将上升方面，聚焦于扩大基础货币的作用。不过消息人士称，只要日本央行仍维持印钞和购买资产速度，那些支持大规模印钞的委员，并不坚持维持基础货币目标。
日本央行即使放弃了基础货币目标，但承诺保持当前购债速度，并将扩大基础货币作为未来宽松选项，这可能是一种妥协。
黑田东彦可以仰赖另一位副总裁中曾宏、以及两位摇摆审议委员的支持。只要日本央行仍实行超宽松货币政策，这两位审议委员似乎对放弃基础货币目标没有强烈看法。
此前担任过市场分析师的日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英，一直以来都反对最近的放松政策提议，这次会议他们起初未表态，但一如预期，他们投票反对政策变化，警告称这可能损及金融中介。
黑田东彦寻求打消市场关于他可能耗尽政策弹药担忧的同时，也承认日本央行正在大量购债，而且可能放缓购买速度。
“在新的政策框架下，日本央行可能不会太频繁的使用宽松工具，”一位消息人士称，“可能只会在日圆大涨时使用。”(完)
(编译/审校 王颖/李爽/侯雪苹/张若琪/杜明霞/徐文焰/张荻/戴素萍)
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