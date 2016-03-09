债市不稳之际 日本央行暂停降息--消息

路透东京3月9日 - 消息人士表示，日本央行下周将不会降息，因该行正努力缓解1月意外采行负利率所造成的市场不安。

目前各市场充斥着日本央行下月将扩大货币刺激以提振经济的揣测，此前日本央行采取的措施未能提振股价，也未能遏阻其所不乐见的日圆升值。

但央行很多委员不愿很快再次放松政策，除非外力冲击全球金融市场的力度够大，足以让日本脆弱的经济复苏脱离轨道。

熟悉日本央行思路的消息人士称，考虑到债市不稳定和公众对于1月负利率措施的批评，央行即便要采取行动，也会倾向于增加资产购买规模而非降息。

虽然负利率措施旨在拉低本已很低的借款成本，但一些日本央行官员担心，最近长期公债收益率大幅下挫的势头可能过度，并且很大程度上是投机交易导致的。

“负利率在推低公债收益率方面已被证实极其有力，”一位消息人士说道，“日本央行不打算频繁在设定的时间持续调降利率。”

日本政府公债收益率周二跌至纪录新低，此前进行的30年期公债标售引发了公债大涨，标售时的收益率仍然为正。

日本经济在2015年第四季萎缩，一些分析师预期日本可能在今年第一季重新陷入衰退，因迟缓的薪资增长和疲弱的全球需求都令消费和出口承压。

鉴于如此暗淡的前景，路透访问的许多分析师都预计日本央行将在7月会议或者之前就再度放宽政策。(完)