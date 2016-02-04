热点聚焦：日本央行负利率计划秘密推进 不少决策官员亦感意外

图为2011年8月2日在东京拍摄的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京2月4日 - 上周五日本央行以决议采取负利率的激进动作，震撼金融市场，不过日本央行政策委员会的成员是在开会几天前才得知这个计划，他们也是对此举大感意外。

根据对熟知央行讨论情况的十余位官员采访内容，政策委员会的九名成员，多数都是直到上周五的前一周才得知这项计划。

这项重大政策变动的惊人推进速度及秘密程度，显示目的更偏向于震撼市场而压低日圆，而不是将扩大宽松的刺激效果最大化。

根据多位了解央行总裁黑田东彦或是曾与他共事的人士表示，这很符合黑田东彦专一固执的作风，但有加深央行决策官员之间分歧的危险。

“如果你是委员会成员，你是在最后一刻才被告知这个计划，”一位不愿具名的委员会卸任成员表示。“在这么少的时间下，很难据理反驳或提出一个对案。”

日本央行拒绝评论决策制定过程。

黑田东彦先前好几个月一直表示，负利率并不是一个时机成熟的选项，直到1月21日都还重申这个立场。

不过年初以来全球市场的动荡一直在威胁着首相安倍晋三再通胀政策的两大组成要件--资产价格上升和日圆汇价低廉。

在出发前往1月22日达沃斯年度世界经济论坛之前，黑田东彦指示下属，拟出进一步放松货币政策的选项，并在三天后他返回东京时向他报告。

消息人士称，将“量化、质化宽松措施”规模扩大10-20万亿日圆(830-1,670亿美元)是一个选择，不过因震撼市场的效果太弱，很快就被排除。

他们需要更有震撼力的举措，而几乎没有投资者料到会实施负利率。

“关键在于向众人显示，日本央行为了实现2%通胀率真的会无所不用其极，”一位央行官员称。

这项复杂的计划由货币事务部门的四位高级官员拟定，参考了丹麦、瑞士、瑞典的负利率政策研究。

负利率适用对象只是银行业者在日本央行存款中的一小部分，央行官员希望藉此缓解金融机构所遭受的压力，并绕开负利率与QQE同时并行的一大问题--央行将资金强行挹注给银行，却又对银行持有现金施以负利率的惩罚。

黑田东彦回国后同意实施该举措，认为负利率与印钞并举，可以打消市场对他所剩政策工具不多的看法。

**会前游说**

在东京日本央行总部，当审议委员位于八层的办公室有访客时，央行工作人员的监控屏幕上会有红灯闪烁。

在1月29日会议前的几天，三位摇摆委员办公室的红灯持续了几个小时，几位高官正在努力进行游说。

黑田东彦可以仰仗他的两位副手提供支持。

其他三位审议委员--佐藤健裕、木内登英和石田浩二对QQE的成效深表怀疑，并反对进一步放松政策。

游说的努力因此集中在学者出身的原田泰和白井早由里，以及前丰田高管布野幸利身上。

消息人士透露，日本央行高管对摇摆委员表示，随着日本股市下跌以及日圆升值，央行按兵不动将损害企业信心并挫伤企业加薪的意愿。

已然对消费疲弱感到忧心的原田泰同意了。

但曾经是QQE强力拥护者的白井早由里，却益发质疑黑田有关日央行强力印钞可刺激公众预期物价将上升的主张。很快地，白井早由里就表明将投下反对票。

这项计划的命运系于布野幸利，他是新任审议委员，投票意向难以预测。

在利率会议之前的一周，布野幸利曾说他不认为目前需要额外的刺激措施。但这位由政府挑选、先前任职丰田汽车高层的委员，肩负支持安倍经济学对抗通缩的期望，也没有阻止黑田的强力理由。

“布野幸利确实是周五会议决策的关键。现在我们知道，如果日本央行要再度放松政策，他可能会与黑田同一阵线。”一位熟知央行思维的人士称。

**意外后果**

根据知悉利率制定会议流程的消息人士说，委员会开会时，黑田可能对与会委员宣读声明，称央行需要采取行动，先一步防范来自全球市场不稳的风险。

接着反对者各自陈述看法。

根据后来公布的政策声明讨论概要，石田浩二称，压低已然很低的债券收益率对经济没有太大助益。

白井早由里称该计划太过复杂，可能让市场感到困惑，而且担心这可能被解读为暴露出QQE的局限。白井早由里的任期将在3月底届满。

会议结束时，黑田东彦的提议以五票对四票获得通过。

眼见日圆在央行声明公布后走软，央行高阶官员如释重负。

“这是典型的黑田东彦模式，”前任日本大藏省次官神原英资称；1990年代末时，他曾与黑田东彦一起努力遏制日圆大幅波动。

“最重要的是让人们感到意外，而且显示我们的政策方向十分坚定，这是取得最大市场效应的办法。”

但这一计划出台的非常匆忙，作出决定的时候一些操作细节尚未敲定。

批评人士称，黑田东彦未能解释QQE加负利率为什么能激发公众对未来物价涨势的预期。

一些决策人士亦担心会出现意外后果。

部分决策人士称，银行可能将现金持有量最小化，以避免被央行惩罚，而这或许使它们面临流动性突然枯竭的风险。

“可能会出现资金流动不畅的意外状况，”一位官员称。“没人知道可能会发生什么事。”

图表： 日本CPI和QE link.reuters.com/fef93w

图表： 1958年以来的日本通胀和通缩 link.reuters.com/ber48t

(完)