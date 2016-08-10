焦点：起重机开到日本央行家门口 把房地产复苏送上门

路透东京8月10日 - 这些天去日本央行参观的人一定会看到街道对面的建筑工地，足有一个街区那么大。这是席卷日本的房地产开发热潮的一个缩影。

在日本央行量化宽松和负利率政策的推动下，银行投向房地产开发的信贷量创下历史新高，办公楼、公寓和酒店就像雨后春笋一样在日本各大城市冒了出来。

很多开发商和分析师预计，这股建设热潮及其带来的经济效益在2020年东京奥运会之前将持续下去。对日本央行来说，这是一个非常喜人而又显而易见的成功迹象。

“利率很低，所以很容易借到钱，”三井不动产(8801.T)发言人Mitsutoshi Tenda表示。这家公司目前正在日本央行旁边建设一座26层的办公/商业综合大楼。“未来五年，办公楼开发可能会超过平均水平。”

房地产信贷是在2013年年初日本央行启动量化宽松之后开始复苏的，并在央行1月意外祭出负利率政策之后加速增长。负利率政策碾压了银行获利，迫使银行业者四处寻找较高回报。

根据日本央行的数据，今年第一季度日本国内银行对房地产业的信贷投放增长6.5%至67.7万亿(兆)日圆(6,650亿美元)，创历史新高。房地产业占所有国内银行信贷投放的14.5%，这个比例是五年半以来最高水平。

尽管地产业活动是一个亮点，但安倍经济学政策总体却令人失望。

安倍于2012年底开始担任首相，大胆承诺将通过量化宽松措施、财政支出和结构性改革，来结束长达15年的通缩和经济低迷之势。

时间已过去近四年，安倍的结构性改革还未激进到足以克服人口萎缩并重振生产率的地步。资本支出依旧迟滞，出口疲弱，薪资增长过于缓慢，不足以带动通胀率实现日本央行2%的目标。

**奥运会的提振作用**

旅游相关的消费带动了近期多数活动。

国土交通省公布的数据显示，以平方米计算，6月日本全国酒店及饭馆的建筑面积较上年同期增长93.6%，创下逾两年来最大增幅。

在放宽签证要求后，访日游客数量已处于纪录高位。东京在为奥运会准备迎接游客，农村地区也在吸引着更多的观光客，据瑞穗总合研究所数据，2020年日本全国可能将短缺约4.1万个酒店房间。

首相安倍晋三已明确指出，包括为游客准备的酒店和基建在内，公共项目投资是其下一个刺激计划的重中之重。

但其他物业类型也实现增长。

据商业地产中介及研究公司Miki Shoji Co的数据显示，6月份东京市中心办公区域较上年同期扩大1.7%，为2013年4月以来最大增幅。

该数据显示的另一可喜迹象是，这种增长并不仅限于东京。例如在名古屋市中心，6月办公区域实现近七年最快按年增幅，只是大阪的市场一直波澜不惊。

而且据日本国土交通省数据，尽管6月份住宅新屋开工出现六个月来首次下降，但开工房屋数量仍处一年最高水平。

“土地价格一直在上涨，而且我们感觉到近期房地产市场活动符合最近经济成长态势，”三菱东京日联银行一位公关经理Takafumi Miyamoto称。

**经济效益**

经济效益相当可观。

2014年房地产及建筑业共计占到日本国内生产总值(GDP)的近18%，这是可公开获取的日本内阁府数据的最新年份。

这两个领域聘用了日本约10%的劳动力，而且从去年底开始一直在打广告要雇聘更多。更多工作意味着更多的消费，更何况搬进新办公室或住房还会带来相关的额外开支。

经济活动增加也开始传导至薪资。

根据厚生劳动省数据，5月房地产和租赁行业工人薪资较上年同期增加7.3%，创两年来最大增幅。

虽然5月建筑业工人薪资同比下滑1.4%，但分析师说建筑工人长期短缺应会很快促使薪资上涨。

但是，那些对日本1980年代房地产泡沫记忆犹新的人，可能不可避免地会想到一个问题，即历史是否在重演。已经有迹象显示，某些地区办公楼和住宅楼供应已超过需求，一些分析师认为，繁荣情景可能无法持续。

“月度放贷总量正在放缓，因此即将公布的房地产业贷款数据可能将减慢，”德意志证券资深分析师Yoji Otani说。

Otani称，一个问题就是随着日本劳动力数量减少，用新办公楼替换老旧办公楼已经导致供过于求。

根据日本国税厅，去年日本全国土地价格仅上升0.2%，国土交通省数据显示商业地价上升0.9%。这两者都是八年来首次上升，而且几乎谈不上泡沫。

“负利率政策带来帮助，但这次不同于80年代和90年代的泡沫经济，那时不管需求如何，建筑物都被建造起来，”三井不动产的Tenda说，“现在我们是根据需求来开建新项目。我们没有只因为低利率就增加借款和建筑。”

对日本房地产业放贷图表：tmsnrt.rs/2arSjAj

(完)