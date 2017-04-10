日本央行发布对全国九个地区的经济评估 其中八个地区评估维持不变

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月10日 - 日本央行在周一发布的季报中，对该国九个地区中的八个地区的经济评估维持不变，称这些地区的经济在持续温和复苏或扩张。
央行上调了对余下一个地区的经济评估。
这份报告将会是日本央行政策委员会4月26-27日利率审议会议考虑的诸多因素之一。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。