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国际财经 | 2017年 4月 10日 星期一 13:22 BJT

日本央行发布对全国九个地区的经济评估 其中八个地区评估维持不变

路透东京4月10日 - 日本央行在周一发布的季报中，对该国九个地区中的八个地区的经济评估维持不变，称这些地区的经济在持续温和复苏或扩张。

央行上调了对余下一个地区的经济评估。

这份报告将会是日本央行政策委员会4月26-27日利率审议会议考虑的诸多因素之一。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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