焦点：往事放不下 日本央行面对收益率上涨恐不愿及早收紧政策

路透东京12月21日 - 10年来头一遭，日本央行准备考虑未来升息的可能性，这对立场极为鸽派的日本央行来说是非常激进的转变。央行如今发现，自己已经被步步高涨的全球债券收益率逼到了角落。

但这并不意味着日本央行就真的接近于扣动这个扳机。

不管是被外界视为大规模印钞计划设计师的央行总裁黑田东彦和副总裁之一的岩田规久男，还是委员会中的很多其他人，都需要强烈改变心意才行。

日本央行自2000年来两次尝试退出零利率政策的努力均告失败，对此念念不忘的央行官员们宁愿晚些着手升息，也不愿意再次被拈错拿过，被批评说让经济失掉了动能。

“日本央行最不希望的就是被指责为损害了刚刚起步的经济复苏，也不想再次因刺激经济增长不利而饱受批评，”一位了解日本央行思路的消息人士表示。

根据9月采行的新政策，日本央行将政策目标由印钞速度转至利率，希望这样做会缓解维持巨额购债带来的压力。许多分析师认为，购债操作难以持续。

日本央行认为，其可以通过减少购债，实现引导10年期公债收益率在零附近的新承诺。但由于预期美国特朗普政府将提高财政支出、刺激经济增长和提升利率，全球利率大涨，日本公债收益率也随之上扬，显然抑制收益率变得比预期更难。

日本央行周二维持政策不变后，黑田东彦对加息避而不谈，称在通胀低于2%之际，维持大规模量化质化宽松举措(QQE)仍是优先要务。

消息人士对路透表示，日本央行对于讨论提高10年期债券收益率目标持更加开放的态度，甚至可能最早在明年的某个时候就会考虑这么做。

“我们可能会就此展开讨论，也有可能不会讨论，”他说。

**糟糕的记忆**

在新兴市场需求加快的提振下，日本工厂产出和出口显露出生机，带动经济温和复苏。不过通胀率依旧顽固地保持在低位，10月核心消费者物价连续第八个月同比下滑。

2000年8月日本央行从零水准加息25个基点的时候，市场感到困惑，因为央行之前没有前瞻指引。仅仅八个月之后，日本央行不得不实施量化宽松以应对国内银行业危机。

2006年3月日本央行退出量化宽松，并且4个月后在零水准的基础上加息25个基点，当时形势平稳了许多，因其传递出在通胀率稳步超越零时将撤出刺激的政策意愿。

不过，在经济失去动能后，日本央行被批评过早的实施了加息。

“加息的门槛要比大部分人认为的都高，日本央行很明白这一点，”一位消息人士表示。至少三位官员的表态呼应了他的观点。

消息人士称，日本央行在撤出刺激方面可能仅会慢慢来。即便是那时，10年期公债收益率目标的任何上调，都将被解读为超宽松政策的微调。

日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英曾不止一次对量化质化宽松的可行性提出质疑，并可能选择推动加息。不过到明年7月，两人都将因任期届满而离职。

如果日本央行真的上调10年期收益率目标，那最有可能的是回应长期市场利率的上升。长期市场利率上升反映的是经济情况的整体改善。

一些日本央行官员表示，他们可能会将加息解读为对经济中性，因为如果通胀和通胀预期上升的话，经通胀调整后的实际借款成本将不会上升。

“日本央行将不会轻易上调(收益率)目标。只有日本的收益率或通胀预期出现意料之外的、持续的上升，才有理由这么做，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。

日本公债收益率图表：tmsnrt.rs/1RieEON

日本对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)