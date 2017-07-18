焦点：日本央行委员会人员调整后 退出激进政策难度或许加大

路透东京7月18日 - 正当日本央行(BOJ)要默默退出激进的货币政策试验之际，央行政策委员会人员构成将进行调整，这将使委员会内部的天平更加偏向激进的刺激政策，从而加大那些主张削减购债官员面临的阻力。

鉴于通胀率仍远低于央行设定的2%目标水平，日本央行距离撤回刺激政策还差得很远，即便此时美国和欧洲的央行已经在考虑退出极宽松的政策。

由于日本央行的政策选项越来越少，许多央行官员希望通过小心微妙的沟通降低市场对于进一步宽松政策的预期，这将为顺利缩减购债打下基础。

但本月央行政策审议委员会人员将进行调整，届时两名对大规模刺激政策持怀疑看法的委员将离任，其中一名接替者是购债计划的支持者，这将加大央行退出刺激政策的难度。

此时，日本央行由于多年的努力均未能推高通胀，已经将政策重点从针对印钞速度转向针对利率。

“对于货币政策的影响可能不会马上显现，但委员会显然有更多大规模资产购买计划的支持者，”曾在日本央行任职、现在担任第一生命经济研究所主任研究员的熊野英生表示。

“这可能会让日本央行表达政策意向的努力更趋复杂，央行想让市场知道其主要关注点已经从资产购买步伐转向了利率。”

倡导大规模印钞的片冈刚士的加入，可能会加剧九人委员会的内部分歧。

黑田东彦和多数委员认为，只要能把收益率限制在零附近，日本央行应允许购债规模下降。

但央行副总裁岩田规久男和另一名委员原田泰，则反对央行购债步伐出现任何大幅放缓。

片冈刚士强调大举印钞在提升通胀预期方面发挥着重要作用，暗示他将加入岩田规久男和原田泰的阵营。

“全面的货币和财政政策，辅以增长策略，对于经济完全摆脱长期停滞而言非常关键，”当时还是三菱UFJ研究和谘询经济学家的片冈刚士1月在研报中写道。

去年9月，他呼吁日本央行在早期阶段扩大刺激措施，以推升疲弱的通胀预期。这种看法与央行大多数决策者的意见相左。考虑到政策“弹药”日渐减少，他们倾向于暂不进一步出台宽松措施。

本月稍早路透采访片冈刚士时询问他是否仍持这些看法，但片冈刚士未予作评。

**制衡**

另一个空缺将由铃木人司填补。分析师预计，银行高层出身的铃木人司将对货币政策持中性立场，这就使得有九位委员的委员会中，出现四位摇摆委员。

尽管多数审议委员料将与黑田东彦站在同一边，但支持大规模购债的委员人数增加，在日本央行计划将逐渐放缓购债的基本情境设定下，如果这些委员公开发声反对削减购债规模，则可能会令市场感到困惑。

“到一定时间，日本央行可能会希望放弃维持以当前速度购债的承诺。而在委员会的新组合阵容下，这可能变得很难，”一位熟悉央行思路的消息人士称。

随着审议委员佐藤健裕和木内登英的卸任，日本央行也少了制衡黑田东彦激进措施的力量。这两位委员对黑田东彦的多数货币放松政策持反对意见。

对于黑田东彦2013年立下以两年期限达成2%通胀目标的承诺，佐藤健裕和木内登英都持反对立场，并怀疑大规模印钞能否改变公众认为通缩将持续的印象。

他们的意见直至去年9月份才不再被忽略，通胀持续偏低的现象，迫使日本央行承认，通胀将需要较长时间才能达成目标，而且改变公众对于未来物价走向的认知并没那么容易。

资深日本央行观察家、东短研究首席经济分析师加藤出称，如果黑田东彦当初加强与这些异议派的沟通，本可避免出现这种被自己打脸的局面

“黑田东彦非但没有听取异议派的观点，还排斥他们，”他说道。“现在他在付出代价。”

日本央行为期两天的利率审议会议将于周四结束，央行料将下调通胀预期，但保持货币政策不变；这将是佐藤健裕和木内登英参加的最后一次政策会议。

新委员首次出席的政策会议将在9月20-21日举行。

另一熟悉日本央行想法的消息人士称，委员会里有非主流意见十分重要，如此一来，当央行现有作法行不通时，这将有助于为调整货币政策路线提供合理解释。

“对日本央行而言，异议人士原本可以帮助为将来退出刺激政策铺路。”

图表：2007年以来主要央行资产负债表变化 tmsnrt.rs/2tBdq8i

(完)