焦点：日本央行将在9月政策检视中辩论基础货币目标--消息人士

路透东京8月15日 - 消息人士称，日本央行下次政策检视会议可能辩论通过大规模资产购买扩大基础货币的目标，但难题是如何避免吓坏已习惯了央行多年空前买盘的债市。

日本央行上个月宣布全面评估政策及其影响，引发债市急跌，因为投资者害怕央行可能倾向于减少公债购买。央行担心可动用政策工具越来越少。

目前日本央行每年购买约110-120万亿(兆)日圆的日债，以兑现每年将基础货币(流通中的现金与存款)规模扩大80万亿日圆(7,900亿美元)的承诺。

但是这项旨在终结二十年通缩压力的资产购买计划一开始虽获成功，但后来物价又再度下滑。

熟知日本央行思维消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣誓。

这暗示这次评估最有可能的结果或许是温和微调其“量化质化宽松(QQE)”，这一计划包含在负利率下购买债券和较高风险的资产。

调整可能包括改变央行所持债券的平均久期，以便央行在评估市场供需状况后决定购买哪种债券方面更具灵活性。目前央行所持债券期限在7-12年之间。

不过熟知日本央行思维的消息人士表示，不能排除更为激进的调整。

一个选项可能是将货币政策目标从基础货币转向长期利率。这么做将减轻央行维持当前购债规模的压力，因依此步伐购债将很快耗尽可获得的供给。

“日本央行目前处于消耗战中，这意味着它需要尝试着扩大QQE的时限，”一位消息人士称。

“重新考虑基础货币目标可能是一个解决方案。”

**长期目标**

数位消息人士称，几位日本央行前高官提出的评估基础货币目标的想法，已赢得数位日本央行现任官员的支持；这几位现任官员越加怀疑增发货币是否能帮助实现2%的通胀目标。

“如果日本央行的主要目标是压低长期利率，那么一个可行的想法是设定利率上限。日本央行已经持有了巨量的公债，所以可以在不进一步购买太多公债的情况下，将收益率保持在低位，”前日本央行理事、深谙日本央行政策制定程序的早川英男表示。

“这或许是较好的选择，尤其是对日本这种财政赤字巨大的国家而言，”早川英男称。他的观点受到现任决策者的密切关注。

更明确点说，目前尚未就全面评估如何影响货币政策达成一致的观点。随着对评估的讨论升温，目前仍不确定这是否会成为一个强有力的方案。

但日本央行展开检讨的这个事实本身，已凸显出央行内部认为QQE必须作出一些调整的感受愈来愈强烈。

**供给面限制**

整个日本公债市场的三分之一日债已经由日本央行持有，国际货币基金组织(IMF)也警告，再过几年日本央行将无债可买。

佐藤健裕及木内登英等部分日本央行审议委员会委员，也都对积极买债的副作用提出警告，像是市场流动性枯竭。

QQE实施即将进入第三年，但物价仍在下跌，在此情况下，对于“扩大印钞达成基础货币目标，已为通胀预期带来明显影响”这种说法，日本央行内部人士也愈来愈没把握。

消息人士称，这些因素都更加让央行人士考虑放弃基础货币目标，但如果交易员担心日本央行是在撤回刺激措施，则放弃基础货币目标有引发公债市场大跌的危险。

日本央行或许会承诺维持长期利率低于某个特定水准，来尽量控制风险，但一些央行官员担心对基础货币目标进行微调，可能损及已然低迷的通胀预期。

这种构想还可能遭到日本央行副总裁岩田规久男的反对。岩田规久男是QQE的设计者之一，并且坚定地认为增加印钞将推升通胀。

尽管如此，该构想将能让日本央行的购债计划获得一定的回旋空间，因为央行的资产负债表规模迅速扩张，使得在公债价格大幅下跌时导致的潜在损失增加。

“对长期利率设限是否有作用尚不能确定。但是，如果委员们针对基础货币目标进行一些讨论，那并不意外，”另一位消息人士称。

日本央行的公债持仓：tmsnrt.rs/1XOJUVV

日本的通胀状况：tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)