焦点：日央行短观料显示企业信心降至三年低点 恐有继续恶化之虞

路透东京6月24日 - 路透调查显示，日本制造业者的信心可能降至三年低位，且在未来一季料将进一步恶化，因日圆强劲及新兴市场经济步履蹒跚。

英国公投决定离开欧盟，撼动金融市场，引发人们对英国经济可能陷入衰退的担忧，加剧了全球经济不确定性。英国是日本最大的出口市场之一。

路透调查22位分析师结果显示，日本央行季度短观调查大型制造业景气判断指数料下滑2点至正4，三个月前报正6。

这将是连续第二个季度下滑，追平2013年6月的水平。同时这也是2013年3月调查以来的最低水平，当时大型制造业企业的信心指数为负8。

此次调查是在欧盟退欧公投前进行的。今日出炉的公投结果显示英国将退出欧盟，这打击日本股市收跌8%，日圆兑美元也升至99，为2013年末以来首次升破100关口。

周五其它的数据预计会显示日本5月核心消费者物价可能以三年来最快速度下降，凸显出日本央行在抗击通缩、完成2%通胀目标方面所面临的难题。

“日本经济缺乏动能，日圆的上涨还没有停下来。由于日圆走强的原因，大型制造业企业信心恶化可能会愈发明显，”NLI Research Institute资深分析师Tsuyoshi Ueno说。

“日圆的快速升值和外部需求的不确定性加深，已加大了日本央行在7月进一步放松政策的可能，”他说。

大型制造业者的信心指数可能从22降至19，也是连续第二季恶化，因外国游客的购买潮消退。

据本次调查，未来一季大型制造业及服务业者的信心都将恶化。

本财年大型企业计划把资本支出提高5.9%，3月调查结果是计划削减0.9%。日本企业通常在6月上调支出计划，至高于3月计划的水平。

“我们预计本财年企业的资本支出计划可能保持温和增加或持稳的趋势。但由于强势日圆打压获利，制造业者将会对资本支出变得谨慎，”SMBC日兴证券的一名分析师表示。

路透短观调查显示，日本制造业者的信心在5月降至三年低点，预计未来三个月只会略有回升。

日本央行6月份维持政策不变，但7月28-29日将面临更严峻任务，届时将再度检视经济成长及通胀预期。

调查预期，日本5月包括油品但扣除波动较大新鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)，料下降0.4%，与2013年4月跌幅相当。

5月工业生产料较前月下滑0.1%，为三个月以来首降，4月小升0.5%。

5月零售销售料较上年同期下降1.6%，4月为下降0.9%。

当月家庭开支料下滑1.4%，为连续第三个月下降。

调查预计，5月求才求职比料升至1.35，创1991年10月以来最高；就业率料继续维持在3.2%。

日本总务省定于下周四2330公布5月核心CPI、家庭支出及就业相关数据。

日本经济产业省将于下周二2350GMT公布5月零售销售数据，下周三2350GMT公布5月工业生产数据。(完)