独家：日本央行将在9月政策评估中辩护量化质化宽松--消息人士

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月10日 - 熟知日本央行思维消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣示。
消息人士称，在这份草案中，日本央行指称油价大跌、2014年消费税上调对成长的持续性影响、以及日本无法摆脱通缩心态等等，是妨碍达成通胀目标的因素。
消息人士指出，在日本央行上月底宣布将会在下次9月20-21日会议时将进行评估之前，就已经在研拟初步概要。
概要内容将取决于9名审议委员的辩论结果。
一名日本央行发言人拒绝置评。
初步概要看来并未对未来货币政策方向提出直接建议，不过整体论调将暗示日本央行不太可能缩减大规模的刺激措施。
日本央行于7月放宽政策，但积极程度不若金融市场预期，导致日圆上涨，并引发东京股市杀盘。
许多分析师及交易商担心，日本央行可能已经没有太多选择，而就复兴经济而言，货币政策已经达到了极限。
日本央行表示将在9月对当前刺激计划进行充分评估，这些措施包括负利率、以及2013年起采行的量化质化宽松(QQE)计划。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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