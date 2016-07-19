（更正）焦点：日本或将采取“软性”直升机撒钱的做法

2011年8月2日，图为1万日圆面值的纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

(更正：因译文有误，内文倒数第五段改为“10万亿日圆(940亿美元)的计划”，非“10亿日圆”)

路透东京7月15日 - 消息人士透露，日本决策者虽不至于直接将债务货币化以此为政府支出融资，但或许会以积极的财政和货币政策相结合的方式对抗通缩。

过去一周，日本市场因为臆测政府将采取所谓的“直升机撒钱”措施而兴奋不已。所谓直升机撒钱就是由央行直接为政府支出提供融资，可能是透过发行永续债券等方式。

分析师表示，日本首相安倍晋三准备最早于本月宣布一项大型支出计划，因此日本央行将继续面对压力，要求其在7月28-29日利率政策会议上扩大货币支出规模。

政府和央行官员表示，央行以债务货币化方式为政府支出融资，比如通过购买永续债券让政府扩大支出却不必偿还债务，这种做法在日本绝无可能。

“从严格意义上来说，政府显然不会采取直升机撒钱的方式，”一位知情政府官员说。

“当你提到结合财政和货币扩张时，那就是另外一种情况了。那是有可能的，”这位坚持要匿名的官员表示。

本周在前美联储主席伯南克以私人名义到访东京，与首相安倍以及央行总裁黑田东彦会面后，外界便揣测日本在考虑直升机撒钱。

直升机撒钱是美国经济学家弗里德曼(Milton Friedman)创造的名词，伯南克2002年的一次演讲中引用过这个词，指的是央行为直接对抗通缩，可能向政府预算提供融资的一种方式，在这之后这个词便广为市场所知。

消息人士对路透表示，伯南克对安倍说，日本央行货币政策还有“各种其它可用的工具”，这个观点得到了黑田东彦的认同。接近黑田的消息人士称，必要时黑田将毫不犹豫地去实施进一步的宽松举措以击退通缩。

由于消费疲软，通胀预期不振，物价还在下跌，日本央行能证明为了实现2%的通胀目标，实施进一步刺激是有必要的。

“很好地协调货币和财政政策对安倍经济学来说的确很重要，”另一位消息人士说。

但黑田东彦目前可能不愿意宽松政策，因担心市场将之视为央行在进行债务货币化的迹象，这会有损央行信誉。

7月会议之后，日本央行的下一次政策审议会议将在9月20-21日举行。

**达到市场预期**

安倍政府正在准备一系列刺激计划，包括公共工程项目、向家庭发钱以及为基础设施项目提供廉价贷款。

议员们呼吁采取约10万亿日圆(940亿美元)的计划，部分通过新发债券融资，以充分利用日本央行的印钞政策。

尽管日本央行称其购买债券不是为了给公共债务融资，但一些分析师认为这项政策本月可能对市场有正面影响，因其显示了央行和政府在协调政策。

“日本决策者可能通过在秋季追加预算，同时进一步放松货币政策，实现市场对直升机撒钱的预期，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理称。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一称，尽管他反对将直升机撒钱制度化，但同时采取扩张财政和货币刺激政策的一次性举措或能够刺激经济。

“对于直升机撒钱支持者而言，把这当作另一种形式的直升机撒钱式也不无可能，”他周四对路透称。(完)