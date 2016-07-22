日本央行将略微下调2017财年通胀预估 维持乐观经济展望--消息

路透东京7月22日 - 消息人士称，日本央行可能会在下周的政策会议上略微下调对下一财年的通胀率预估，且将大体维持对2018财年的乐观预期。该展望可能会给央行理由不必很快宽松货币政策。

知悉日本央行想法的消息人士称，虽然日圆走强导致进口成本下滑，以及消费疲弱恐会打压通胀，但预期祭出的财政刺激措施，以及延后上调消费税，将会抵消上述风险。

日本首相安倍晋三已表示，政府将在本月底之前宣布一项大规模支出计划。

“宽松财政政策带来的提振表明，日本央行通胀预期若有下调，幅度也不会很大，”其中一位消息人士称。

“(政府刺激计划的)正面影响会在2017年财年最大，”另一位消息人士称。由于事件的敏感性，这位消息人士要求匿名。

日本央行目前预计，核心消费者通胀会在2017年4月开始的下一财年中触及1.7%，大大高于民间预测的0.8%。

消息人士称，日本央行将在7月29日政策会议上对其预期进行季度检视，货币政策委员会可能会将消费者通胀预期下调至1.5%左右。

他们表示，该央行料大体维持2018财年1.9%通胀预期不变，这将支持其对于日本处于实现物价目标通道上的观点。(完)