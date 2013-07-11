日央行维持货币政策不变 但对经济前景更乐观

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透东京7月11日 - 日本央行周四维持货币政策不变，但对经济的看法更为乐观，因有越来越多迹象显示，日圆走软及政府刺激政策产生的利好效应正在变得日益广泛。
日本央行在其长期经济成长预估季度报告中未对预测做太大变动，即核心消费者物价指数(CPI)在未来数年将加速上升，到截至2016年3月的财年将达到近2%水平。
正如外界广泛预期，日本央行一致投票通过维持货币政策不变，承诺每年以60-70万亿(兆)日圆的规模扩大基础货币。
日本央行在声明中表示“日本经济开始温和复苏”，并连续第七个月上调经济评估。日本央行6月时称经济正在“回升”。
日本央行审议委员木内登英提议日本央行将2%通胀率设定为中长期目标，并承诺未来两年内加强宽松。该提议不同于日本央行致力于约两年内达到2%通胀率的现有承诺。
木内登英的提议被委员会以8-1的票数否决。
日本央行总裁黑田东彦0630GMT将召开记者会，他的评论可能于0715GMT后出炉。
日本央行4月宣布实行大规模货币刺激举措，承诺通过增购政府债券和风险资产，在两年内将货币供应增加一倍，这令市场感到意外。
这样一来，日本央行将政策目标从指标利率转向基础货币，后者是衡量央行向经济投放货币量的广义指标。
日本央行每年4月和10月会公布长期经济和物价预估，并在1月和7月基于最新经济形势对预估进行审视。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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