日本央行维持货币政策不变 乐观认为经济开始复苏

* 一如预期维持货币政策不变

* 日央行调高经济评估，称经济“开始复苏”

* 5月核心机械订单按月劲增10.5%，远高于市场预估值1.3%

* 央行总裁黑田东彦0630GMT举行媒体简布会

路透东京7月11日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并称经济正在复苏，这是日本央行两年半以来最乐观的经济评估，反映了日圆贬值及日央行强力货币刺激措施对经济活动的正面影响。

日本央行的经济预测没有任何重大调整，预估未来几年通货膨胀率将加速，到2015/16财年时逼近2%，即日相安倍晋三重振经济的重要目标之一。

一如外界普遍预期，日本央行一致通过维持扩大货币基础承诺不变，以每年60-70万亿(兆)日圆的速度扩大。

“日本经济正开始温和复苏，”央行结束两天会议后发表声明指出，这是央行连续第七个月调高经济评估。

上次日本央行用“复苏”一词来描述经济形势还是在2011年1月，两个月后的3月11日，日本即发生地震和海啸。

日圆跌至数年低点支撑出口，安倍政策带来的良好感觉也支撑了消费者支出和企业信心，经济因此展现明朗迹象，许多央行官员也备受鼓舞。

日本央行表示，资本支出疲弱趋势已止步，而且正显现一些提速迹象；日本央行还上调对制造业产出的看法，称“其温和增加”。

周四公布的数据也支撑了上述观点，数据显示5月核心机械订单增长10.5%，增幅大于预期。核心机械订单数据是资本支出的先行指标。

分析师表示，日本央行的乐观看法暗示，其可能至少不会在10月前增加新的刺激举措，届时央行将调整对经济和物价的评估。

瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称，“与4月相比，日本央行的预期没有实质性变化。经济复苏基本与其总体预期相符。”

浏览日本核心通胀和企业物价指数图表，请点选（link.reuters.com/vef36s）

浏览日本核心通胀和日本央行政策利率图表，请点选（link.reuters.com/dud47s）

浏览日本通胀目标图表，请点选（link.reuters.com/nux65t）

**激进的目标**

金融市场近期出现抛售，因担心美联储可能最早在9月开始缩减每个月850亿美元的购债规模。

周三美联储主席贝南克称，在可见的未来还需维持高度宽松的政策，这令美联储何时开始行动存疑。

目前看，市场波动看似对日本经济影响甚微。

受日本央行刺激举措支持，国际货币基金组织(IMF)周二将今年日本经济成长率预估上调至2%，这是IMF对七国集团(G7)国家给出的最高预估。

日本央行委员会将截至2014年3月的当前财年核心消费者物价指数(CPI)增幅预估从4月时的0.7%略微下调至0.6%，可能是由于商品价格下滑。

该央行还将下一财年的核心CPI升幅预估从1.4%下调至1.3%，不过维持2015/16财年的核心CPI升幅预估为1.9%不变。

与民间部门预估的1%左右相比，日本央行的预估非常雄心勃勃。很多分析师对日本能否快速摆脱持续15年的通缩怀有疑虑。瑞穗总合研究所的山本康雄表示，鉴于明年4月日本上调消费税后需求可能下滑的担忧，日本央行对物价的预估过于乐观。

“日本央行明年年初可能再次行动，因其物价预估面临的下行风险或将更加清晰，”他说。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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