日本央行仍有增购公债和ETF的空间--IMF官员

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京10月29日 - 国际货币基金组织(IMF)日本事务主管JerrySchiff周二表示，如果日本央行要进一步放宽货币政策，其仍有增购公债和上市交易基金(ETF)的空间。
但JerrySchiff强调，他认为目前日本央行没有必要出台额外刺激举措，因为经济形势良好。Schiff还是IMF亚太事务部副主管。
“截至目前为止，日本央行还不需要改变现有作为。他们正朝正确方向前进，”他在接受路透专访时表示。
Schiff指出，他并不认为买进抵押贷款支持证券(MBS)是一个日本央行实际可行的选项，因日本这类资产的市场规模不大；买进MBS是首相安倍晋三助手的提议。
根据4月采行的货币刺激计画，日本央行目前每月买进约7万亿(兆)日圆(720亿美元)的政府公债及上市交易基金(ETF)等高风险资产，其目的在于约两年时间内达成2%的通胀目标。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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