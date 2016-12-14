第四季日本大型制造业信心升至一年最高--央行短观调查（更新版）

(新增分析师评论与细节)

路透东京12月14日 - 一项倍受关注的日本央行调查显示，第四季日本大型制造业者信心六个季度以来首次改善，升至一年高点。股市上涨与日圆下跌让依赖出口的日本经济前景变得光明。

这项乐观的调查结果增强了市场预期，认为日本央行在未来数月不会扩大刺激措施。

日本央行周三公布的短观调查报告显示，服务业信心较三个月前持平，凸显这个全球第三大经济体的复苏脆弱且不均衡。

短观调查显示，12月当季大型制造业景气判断指数为正10，高于三个月前的正6，与市场预估中值一致，并创下2015年12月以来的最高水准。

“制造业者的信心不错，反映出全球贸易复苏，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信说。

“资本支出计划似乎比我预计地略谨慎一些，这是令人担心之处。我认为得益于出口和公共工程支出，经济将继续增长。进一步放松货币政策的可能性已下降。”

大型非制造业景气判断指数与三个月前持平，为正18，市场预估为正19。

调查显示，大型制造业者和大型非制造业者预计未来三个月企业景气将略微恶化，表明对于正面的市场趋势是否会持续，企业仍持谨慎态度。

本次短观调查显示，大型制造业计划将截至明年3月的财年资本支出提高5.5%，上次调查显示是提高6.3%。路透调查分析师对本次资本支出的预估中值为增加6.1%。

日本央行实施大规模印钞的时间虽已超过三年，但经济却未见明显起色；全球需求疲软及薪资增长缓慢，对出口业和民间消费形成沉重压力。

不过近期数据却带来一些希望。民间消费呈小幅攀升，日本企业11月订单受惠于亚洲强劲需求而增加，盖过了特朗普当选美国总统后所掀起的贸易保护主义忧心。

分析师表示，对于特朗普政策的期待激发了股市大涨，加上日圆最近贬值，均可能提振企业及家庭信心。

消息人士称，日本央行下周利率会议可能维持货币政策不变，并且可能给出更乐观的经济评估。(完)