日央行审议委员木内登英对提高公债收益率目标发出警告

路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。

木内登英周四重申，希望央行能在恰当的时间点让非常规的货币宽松举措重回正常化。木内登英是九名审议委员中唯一提议减缩日央行庞大刺激计划的委员。

他的谈话强调了新政策架构的挑战，该政策已面临了全球利率上升的逆风。

他批评了把10年期日本政府公债收益率抑制在零附近的目标，他称这可能迫使央行扩大本已庞大的买债操作，并使之难以为继。

有愈来愈多的分析师如今预期，日本央行下一个举措将是收回、而非扩大刺激力道，最有可能的是透过提高10年期公债收益率目标的作法。

但木内登英表示，改变央行的10年期公债收益率(殖利率)目标并非易事，因频繁调整可能损害央行信誉。

“在通胀率维持在较低水平时，短期内提高10年期公债收益率目标是不合理的，”木内登英在山梨县甲府市向商界领袖发表讲话时表示。

日本12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.2%，降幅创近一年来最小，而且是连续第10个月下滑。

日本央行去年9月大幅调整货币政策框架，以更适应长期对抗通缩，之前实施三年的大规模资产购买举措未能促使通胀率升至2%。

目前日本央行引导短期利率保持负0.1%，及10年期政府公债收益率在零附近。

日本央行控制收益率曲线的努力遇到挑战，因受美国联邦储备委员会(美联储/FED)稳步升息预期推动，全球长期利率上升，给日本长期利率带来上行压力。

木内登英之前曾是市场分析师，只有他反对日本央行的大规模资产购买计划，并曾提议削减资产购买规模，但未被采纳。

他还投票反对日本央行9月改用新政策框架的决定，呼吁将目标锁定在央行印钞步伐上，放慢印钞速度。

他说，通过控制(长期)利率使借款成本过低并给经济过度加温，“可能会加剧经济的波动，导致经济失稳”。

木内登英说，央行庞大的购债计划还会吸干市场流动性，并破坏市场功能。(完)