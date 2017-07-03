日本第二季大型制造业者信心创三年多高位--央行短观调查

路透东京7月3日 - 备受关注的日本央行调查显示，日本6月当季大型制造业者信心连续第三季改善，并创三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

日本央行季度短观调查报告称，6月大型制造业景气判断指数为正17，高于上季的正12。

数据好于市场预期中值的正15，且为2014年3月以来最高水准。

6月大型非制造业景气判断指数从3月的正20升至正23，符合市场预估中值，为连续第二季上升，且创2015年12月以来最高。

日本央行下个月召开会议、评估货币政策和进行经济增长和通胀季度预估时，将会考虑该数据。

央行短观调查显示，日本大型制造业和非制造业企业预计未来三个月企业状况将小幅恶化，凸显它们对海外经济不确定性的担忧。

该调查显示，大型企业计划在2018年3月止的当前财年，将资本支出增加8.0%，高于市场预估的增加7.4%。

日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，因出口强健且受到民间消费的提振，促使日本央行在4月调升其经济评估。

但通胀仍低迷，企业担心吓跑对成本敏感的消费者，而对涨价有所顾忌，这突显出日本央行要达成2%通胀目标方面甚具挑战。

消息人士对路透表示，尽管日本央行对经济的看法乐观，但仍可能会在本月的季度评估中下调通胀预测。

短观信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。(完)