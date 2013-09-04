若政府调高消费税率 日本央行将考虑进一步宽松举措--媒体

路透东京9月4日 - 日本朝日新闻周三援引多方消息报导称，如果安倍晋三首相决定按计划在明年4月将消费税率从5%调高至8%，日本央行将考虑推出进一步的货币宽松政策。

一匿名消息人士对该报表示，央行总裁黑田东彦向一个政府顾问小组暗示，若明年按计划调高税率时经济前景恶化，央行可能放宽政策。

该政府顾问小组在上周开会，建议提高消费税率，但提出应辅以某种形式的刺激举措，以缓和此举带来的冲击。

根据政府计划，消费税率还将在2015年10月提高至10%。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。