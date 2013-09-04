若政府调高消费税率 日本央行将考虑进一步宽松举措--媒体

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透东京9月4日 - 日本朝日新闻周三援引多方消息报导称，如果安倍晋三首相决定按计划在明年4月将消费税率从5%调高至8%，日本央行将考虑推出进一步的货币宽松政策。
一匿名消息人士对该报表示，央行总裁黑田东彦向一个政府顾问小组暗示，若明年按计划调高税率时经济前景恶化，央行可能放宽政策。
该政府顾问小组在上周开会，建议提高消费税率，但提出应辅以某种形式的刺激举措，以缓和此举带来的冲击。
根据政府计划，消费税率还将在2015年10月提高至10%。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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