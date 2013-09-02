日央行本周会议料维持货币政策不变

* 政策委员会将于9月4-5日开会，会议决策定于5日0330-0500GMT发布

* 继4月大规模刺激措施后，本次会议料无行动

* 央行将维持经济看法不变，讨论海外风险

* 央行总裁定于5日0630GMT召开媒体简布会

* 资本支出数据预示第二季GDP将上修

路透东京9月2日 - 日本央行本周会议可能按兵不动，并声明经济复苏已经加固。央行将等待观察新兴国家的成长放缓和资本流出，会对日本经济活动带来何种影响。

央行4月宣布的大规模货币刺激措施预计将无变动，该措施将使日本基础货币供应在2014年底之前接近翻倍，达到270兆(万亿)日圆(2.75万亿美元)，这么做是为了实现2%的通胀率目标。

国内经济讯号日益转好，但叙利亚出现地缘政治风险，以及美国缩减刺激措施的前景令一些新兴市场发生严重资金外流，都令日本国内情形失色。

熟悉央行思维的消息人士透露，日本央行预计会维持“经济开始适度复苏”的观点，而不会更乐观地宣布经济复苏已经站稳脚跟。

为期两天的央行政策委员会会议将从周三(9月4日)开始。

“全球经济复苏仍然脆弱，因此资金大举外流对金融市场和全球增长可能造成的影响，还存在巨大不确定性，”日本央行审议委员森本宜久上周就新兴经济体的大规模资本外流风险表示。

由于投资者对新兴市场人气恶化，印度卢比和土耳其里拉兑美元均触及纪录低位，印尼卢比也降至四年低位，其他货币亦挫跌。

而关于美国可能空袭叙利亚的担忧，促使市场竞相追捧日圆等避险货币，加剧了此番跌势。

**关注资本支出回升**

日本走出经济衰退以及今年以来的很多数据，都显示首相安倍晋三的景气刺激政策及央行的激进刺激措施带来了益处。

对于日本央行致力于结束15年的通缩困局来说，近期的数据尤其鼓舞人心。

失业率降至近五年来最低，消费者支出走强，核心消费者物价增速为近五年来最快。

但许多央行官员希望看到薪资和资本开支增长的更明晰迹象，才会宣称经济复苏已经稳固。

财务省周一数据显示，资本支出在连降两季后，今年第二季表现为较上年同期持稳。

数据亦显示第二季企业的经常性获利较上年同期成长24%，为资本支出前景带来好兆头。

“这是相当强劲的数据。企业获利丰厚，肯定就会更愿意在工厂和设备上进行支出，”第一生命经济研究所的首席经济分析师新家义贵表示。

资本支出将被用于计算国内生产总值(GDP)修正值，后者将在9月9日公布。政府曾表示，GDP将是决定是否从明年起调高消费税的重要因素。

许多分析师预期第二季GDP增幅会上修，环比年率初值为成长2.6%。数据若上修，将强化安倍推进消费税上调计划的可能性。

“修正后的GDP将证实日本经济正明显迈向复苏的看法，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino表示。

“经济在7-9月可能维持坚挺，因此市场的主流看法是调高消费税的环境已就绪了，”他表示。

除非安倍改变该计划，否则消费税将于明年4月从5%调高至8%，2015年10月再升至10%。抨击者担心这会损及经济复苏，曾呼吁暂延或缩减增税的力度。安倍料于10月初做出最终决定。(完)

(编译/审校 隋芬/戴素萍/王翔琼/孙茉莉)

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