日央行按兵不动 对资本支出更乐观

* 4月推出的大规模刺激措施维持不变，无新举措发布

* 日本央行维持经济温和复苏的观点

* 央行称资本支出回升，企业景气改善

* 日本央行认为加税带来的影响可控，目前没有宽松的必要

* 日本央行总裁黑田东彦定于0630GMT召开记者会

路透东京10月4日 - 日本央行周五维持其大规模的货币刺激政策不变，并上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。

经过两天的会议，日本央行重申经济在温和复苏的观点，表明没有必要推出额外的货币政策措施来应对明年消费税上调带来的影响。

“随着企业获利改善，资本支出正在回升，”日本央行声明称。此次声明基调较上月略为乐观，当时央行称资本支出正显现出回升的迹象。

一如普遍预期，日本央行维持4月作出的通过购买资产来使基础货币翻番，以在两年内将通胀率提升至2%的承诺。

之前日本首相安倍晋三在周二宣布，决定从明年4月1日起将消费税率从5%提高到8%。为抵御该举措的影响，日本政府决定推出5万亿日圆(510亿美元)的刺激措施。

日本央行总裁黑田东彦在周五稍晚的记者会上，料将对安倍控制日本巨额公共债务的首个重要举措表示欢迎。日本公共债务规模达到经济规模的两倍，是主要发达国家中最高的。

日央行预计上调消费税将令经济增长缩减0.7个百分点。目前看来，日央行认为不必进一步扩大刺激举措，相信日本经济能够经受住该冲击。

“我并不认为日央行关于消费税上调不会拖累经济复苏的看法太过乐观，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示。

“但2%的通胀率仍是个很遥远的目标。核心消费者物价指数(CPI)升幅明年年初可能触及1%，但这之后要继续上升将是艰苦战役。”

熟悉日央行想法的消息人士称，由于央行经济展望已经考虑到消费税上调的影响，政府的经济刺激计划将促使央行在定于10月31日公布的经济展望报告中上调长期经济增长预估。

日央行委员会料已经就财政刺激计划对经济的好处，以及美国政府停摆和10月17日美国上调举债上限截止日期等全球风险进行过辩论。

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**明年春天即有考验**

日本经济已连续三个季度成长，因安倍的刺激通胀政策提振家庭支出，并压低日圆从而使出口业受惠。日本4-6月当季的经济成长环比年率为3.8%，超越许多七国集团(G7)成员国。

日本央行的短观调查显示，7-9月大型制造业信心升至近六年来最高，显示经济正温和稳步复苏。

决策者认为资本支出及薪资成长是实现持续复苏并摆脱通缩的关键，因为日本企业数十年来受到经济前景不明的影响，大多紧抱现金不放。

日本央行估计，就算消费税率提高，日本下财年经济成长率仍可有1.3%。这已经远远超过近期路透调查中预估的0.7%。

日本央行在4月大举推出刺激举措之后，不愿再度轻易出招。但如果消费税提高的冲击大于预期，并可能危及央行2%的通胀目标，那么日本央行不排除扩大刺激举措。

日本央行官员说，这项重大考验不必等到消费税真正开始提高，在明年春季就会开始浮现。届时即可观察出企业的加薪幅度是否足以抵销消费税增加后的痛苦。(完)

(编译 侯向明/杜明霞/李婷仪 审校 徐文焰/艾茂林)

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