日本央行按兵不动 木内登英建议削减资产购买计划（更新版）

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路透东京4月8日 - 日本央行周三维持货币政策不变。这表明通胀放缓和近期的经济疲弱迹象并未引起决策者担忧。

一如广泛预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆(合6,660亿美元)的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

审议委员木内登英呼吁央行削减资产购买计划。他曾表示，担心大规模印钞计划可能会导致未来出现泡沫。

他提议央行每年将基础货币目标及公债购买规模各扩大45万亿日圆。他的提议遭到多数委员的反对。

投资者将关注央行总裁黑田东彦是否仍坚信能实现当初提出的大约两年内实现2%通胀的目标。

金融市场聚焦4月30日那场更关键的日央行会议，届时政策委员会将审视长期经济预测，并可能进一步调降通胀预估。

“现在放宽政策不会有帮助，因为会削弱日圆，推高进口价格，损及实质薪资，”东京瑞银证券的分析师Daiju Aoki说。

“我认为消费通胀下降是暂时的。通胀预期仍然没有变化，”他说。

日本央行在周三会议上维持对日本经济将继续温和复苏的乐观看法。

当日本央行于2013年4月推出刺激计划时，曾誓言要在约两年后达到2%的通胀率目标。

随着期限已过，日本央行持续每月买进约同样数量的政府公债。央行的资产负债表已扩大156万亿日圆，大约是澳洲经济规模的大小。

但经济复苏仍脆弱，且通胀逐步停滞，令人怀疑日本央行的买债理由是否站得住脚。央行认为其资产购买计划将能提高家庭和企业支出，进而使日本脱离迟滞表现。

日本央行如今称，通胀率将在2016年3月止的本财年内达到2%目标。但即使是这个时间目标，看来也是难以企及，因能源成本下滑及薪资成长温和，今年多数时候物价料将持平或下滑。

一些市场人士，尽管为数不多，认为如果消费者支出仍疲弱，并迫使央行调降对物价的乐观预测，央行在4月30日可能会再次宽松政策。

但有一些央行人士对于购买更多资产能否给予经济带来任何有用的刺激持怀疑态度，他们指出尽管实施的量化宽松时至今日，但资本支出并未见到明显的提升。

许多央行官员目前都寄望于薪资上涨和燃料价格降低的益处能提振消费，及帮助通胀在年底前加速上升。

鉴于前景是如此的不明朗，日本央行看来根本无心庆祝量化宽松举措实施的第二个周年。

一年前，当通胀率还稳在1%上方时，央行总裁黑田东彦曾经满怀激情的向新入央行工作的毕业生们发表演说，大谈按时完成任务的必要性。

而在上周面向新人发表的演说中，黑田东彦再没有提及按时完成任务，他指出人们需要一直准备好来纠正过去所犯下的错误。（完）

(编译 许娜/白云/戴素萍/高琦 审校 张涛/孙茉莉/李爽)

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