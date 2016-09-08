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国际财经 | 2016年 9月 8日 星期四 13:57 BJT

日本央行副总裁中曾宏否定通过购买外国债券来影响汇率的想法

路透东京9月8日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，央行不会为了压制日圆汇率而购买外国债券。

当被问到有学者要求日本央行购买外国债券时，中曾宏表示他不能发表评论，因为他不知道有关呼吁是在何种背景下提出的。这些学者包括日本内阁特别经济顾问滨田宏一。

“日本央行实施货币政策是为了实现通胀目标，而不是为了影响汇率，”他对记者表示。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)

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