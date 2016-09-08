日本央行副总裁中曾宏否定通过购买外国债券来影响汇率的想法

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透东京9月8日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，央行不会为了压制日圆汇率而购买外国债券。
当被问到有学者要求日本央行购买外国债券时，中曾宏表示他不能发表评论，因为他不知道有关呼吁是在何种背景下提出的。这些学者包括日本内阁特别经济顾问滨田宏一。
“日本央行实施货币政策是为了实现通胀目标，而不是为了影响汇率，”他对记者表示。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。