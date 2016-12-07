日本央行副总裁称无需回应近期日本长期利率的上涨

路透日本长崎12月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三称，近期日本长期利率的上升是可接受的，因为它们没有损害经济朝实现央行2%通胀目标行进的动能。

“如果长期利率上升，重要的是上升的速度和背后推动因素，”岩田规久男在与长崎企业领袖会面后对记者说。

“如果这样的市场走势损及日本经济实现2%通胀目标的动能，那我们或许需要推低长期利率，”他说。(完)