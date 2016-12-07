日本央行副总裁称无需回应近期日本长期利率的上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日本长崎12月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三称，近期日本长期利率的上升是可接受的，因为它们没有损害经济朝实现央行2%通胀目标行进的动能。
“如果长期利率上升，重要的是上升的速度和背后推动因素，”岩田规久男在与长崎企业领袖会面后对记者说。
“如果这样的市场走势损及日本经济实现2%通胀目标的动能，那我们或许需要推低长期利率，”他说。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。