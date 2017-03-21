日央行副总裁岩田规久男称日圆持续走贬不利经济（更新版）

(新增直接引语、政策细节)

路透东京3月21日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二称，日圆持续贬值对日本经济不利，因疲弱货币有一些负面副作用。

岩田规久男还表示，日本央行不会依靠疲弱日圆来达成2%的通胀率目标。他是在参议院财政和货币政策委员会做出上述表示的。

“我们试图在薪资及生产率上升的同时，推高通胀率，”岩田规久男称。

“不能简单地说日圆越疲弱，就越利好于经济，因为疲弱的货币会有一些不利的方面。”

美国总统特朗普今年稍早称日本央行利用货币供应人为压低日圆汇率，此后货币政策和汇率之间的关联在日本成为敏感议题。

特朗普政府自那以来一直避免直接批评日本的货币政策，但围绕特朗普倾向贸易保护主义政策的忧虑犹存。

日圆兑美元自2013年4月来已经累计下跌约17%，当时日本央行开始采取大规模购债举措以压低收益率和提振通胀。

岩田规久男周二重申日本央行的官方看法，即货币宽松措施短期内倾向于令日圆走低，但央行政策的目标是缩窄产出缺口，以鼓励物价上涨。

尽管实行了多年的宽松货币政策，但日本消费者物价的涨幅一直没有接近2%的央行目标，这可能会招致批评，指责日本试图维持日圆低迷来推高进口成本并赋予出口竞争优势。

岩田规久男称，如果消费者物价涨幅达到2%，日本央行将不得不退出这种政策。

他还表示，日本央行可用的两个主要工具分别是上调超额准备金利率以及卖出公债，但央行不太可能在近期卖出债券。(完)