日本央行审议委员石田浩二警告称市场动荡可能损及经济

路透日本福冈2月18日 - 日本央行审议委员石田浩二周四警告称，全球市场动荡势头若持续，可能损及家庭和企业信心，从而冲击日本经济。

但他表示，能源价格大幅下跌有利于日本这样的燃料进口国，并称对当前油价暴跌可能触发全球衰退的担忧过度。

“过去曾出现过几次油价大涨把全球经济推入衰退的情况。但从未出现过油价下跌引发衰退的情况，”石田浩二在日本福冈对商界领袖讲话时表示。

“我认为我们无需太担心。”

对中国经济减速以及石油成本下降对资源出口国影响的担忧，打压了包括日本股市在内的全球股市，削弱了日本央行货币宽松举措的刺激效应。

“若(全球市场震荡)长期持续，可能会冲击家庭和企业信心，进而影响经济，所以我们需要提高警惕，”石田浩二表示。

石田浩二是1月会议上投票反对日本央行采取负利率的四名审议委员之一，他说负利率对经济几乎没有正面作用，因为目前借贷成本已经非常低了。

他没有详细阐述投下反对票的原因，而是谈及日本央行的官方看法，即该行的大规模货币刺激举措将帮助通胀率升至2%的目标。

不过他强调日本推升薪资水平存在困难，该国独特的就业市场体系阻碍了首相安倍晋三推动企业加薪的努力。

由于日本死板的法律规定令企业难以解雇正式雇员，企业倾向于聘请刚刚跨出校门的毕业生，并提供优厚的待遇加以挽留。

石田浩二称，这令雇员更愿意留在原公司而非跳槽以获得更高薪资，从而限制了日本的就业流动性。

“我们必须改变就业市场的框架，从而实现以薪资引导劳动力从生产率较低的企业流向生产率较高的企业，”他同时指出，要实现这种流动需要时间。(完)