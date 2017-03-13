焦点：日本央行料按兵不动 或强调经济复苏但通胀仍低迷

路透东京3月13日 - 由于消费者支出疲软为原应稳健复苏的经济蒙上阴影，日本央行周四料维持货币政策不变，并强调通胀率距离可讨论退出大规模刺激举措的水平还很远。

多位日本央行官员称，随着全球需求回升令日本出口和工业生产受益，他们对经济复苏前景的信心增强。

但他们认为消费者价格更加令人担忧，一些领域刚刚出现的增长并未引发通胀。

剔除能源和食品的价格基本未出现上升的迹象，这表明由于消费者支出疲软，企业仍对提高产品价格持谨慎态度。

“尚未形成涓滴效应，这是通胀持续上升的关键，”一位了解日本央行想法的消息人士称。

“市场开始预期日本央行提早加息将是错误的，”另一位消息人士称。

日本央行在周四结束的为期两天的评估会议上，料将维持短期利率目标在负0.1%不变，同时承诺通过大规模资产购买，引导10年期公债收益率维持在零水平左右。

分析师还预测，日本央行将维持年度购债规模增幅在80万亿日圆(6,966.2亿美元)这样的宽松承诺不变。

日本央行总裁黑田东彦在会后的记者会上可能强调，鉴于通胀率远离其2%的目标，该央行没有很快调高收益率目标的计划。

1月核心消费者物价指数逾一年来首次上升。许多分析师预测，通胀率在今年晚些时候会加速向1%靠近，主要归因于能源成本反弹，以及日圆贬值带动进口物价上涨。

这削弱了市场对于出台额外货币宽松措施的预期，路透调查中约半数分析师预计，日本央行的下一步举措可能是逐步撤回超宽松政策。

一些分析师表示，如果日本长期利率追随全球债券收益率升高，日本央行有可能被迫上调收益率目标以避免增加债券购买规模。

消息人士称，日本央行希望消除这种猜测，强调其不会上调收益率目标，除非日本经济的强劲程度足以推动通胀率稳步升向2%。

凯投宏观(Capital Economics)资深日本经济分析师Marcel Thieliant称，鉴于进口成本上升对消费者物价的提振作用不太可能持久，日本央行将不会在短期内上调收益率目标。

“另外，日本长期物价下跌的主要原因是通缩预期根深蒂固，央行在扭转这种预期方面成效不大。”

日本央行对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

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